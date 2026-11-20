Một con cá heo có màu hồng khác thường vừa được phát hiện ngoài khơi Muscat, thủ đô Oman, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh con vật bơi cạnh những con cá heo màu xám khiến nhiều người tò mò về danh tính cũng như nguyên nhân tạo nên màu sắc hiếm gặp này.

Theo The Times of India ngày 21/10, đoạn video ghi lại cảnh cá heo hồng bơi gần bờ biển Muscat nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây có thể là cá heo sông Amazon, loài nổi tiếng với màu da hồng đặc trưng. Tuy nhiên, đến nay, các chuyên gia vẫn chưa xác định chính xác loài cá heo xuất hiện trong video.

Một chú cá heo hồng bơi lội trong vùng biển ven bờ tỉnh Kampot, Campuchia hồi tháng 12/2023. Ảnh: Sở Nông Nghiệp KAMPOT.

Theo tiến sĩ Vinod Sharma, Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận dịch vụ thú y tại Bệnh viện Thú y và Chăm sóc thú cưng DCC ở Gurugram (Ấn Độ), việc kết luận danh tính con vật khi chưa có bằng chứng khoa học là quá sớm. Ông cho rằng đây có thể là cá heo lưng gù Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc một cá thể có bất thường về sắc tố.

Vì sao cá heo có màu hồng?

Một trong những loài cá heo hồng nổi tiếng nhất thế giới là cá heo sông Amazon, còn gọi là cá heo boto. Theo tiến sĩ Sharma, loài này sinh sống trong môi trường nước ngọt tại lưu vực sông Amazon và Orinoco ở Nam Mỹ, không phải vùng biển Oman.

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), cá heo sông Amazon phân bố tại nhiều quốc gia, trong đó có Brazil, Peru, Colombia, Bolivia và Venezuela. Dù vẫn còn hàng chục nghìn cá thể, một số quần thể đang chịu sức ép từ hoạt động xây dựng đập thủy điện, sự phân mảnh môi trường sống và ô nhiễm nguồn nước.

Trong môi trường biển, cá heo lưng gù Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, còn được gọi là cá heo trắng Trung Quốc, cũng có thể mang màu hồng. Loài này thường có màu xám khi mới sinh, sau đó chuyển dần sang màu hồng hoặc trắng khi trưởng thành.

Ngoài ra, màu hồng bất thường ở một số cá thể có thể liên quan đến chứng bạch tạng hoặc giảm sắc tố, khiến cơ thể giảm sản xuất sắc tố tự nhiên. Khi lớp da nhạt màu, các mạch máu bên dưới có thể làm da trông hồng hơn.

Một giả thuyết khác được đề cập trên India Today là con vật có thể thuộc loài cá heo Risso (Grampus griseus). Loài này có ngoại hình thay đổi theo tuổi và thường xuất hiện nhiều vết sẹo nhạt màu trên da khi trưởng thành.

Hiện vẫn chưa có kết luận khoa học về loài cá heo hồng được ghi hình ngoài khơi Oman cũng như nguyên nhân khiến nó có màu sắc khác thường. Dù vậy, phát hiện này đã thu hút sự quan tâm của công chúng đối với thế giới động vật biển, đồng thời cho thấy những bí ẩn của đại dương vẫn đang chờ được khám phá.