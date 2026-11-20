‏Học viên chương trình MBA tích hợp AI (SeMBA in AI) không chỉ tiếp nhận kiến thức từ giảng viên mà còn có cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm của những người cùng lớp. Mạng lưới học viên của chương trình có hơn 5.000 người, trong đó khoảng 70% đang giữ các chức vụ như quản lý, CEO, chủ doanh nghiệp, đến từ nhiều lĩnh vực. ‏

‏Sự đa dạng về ngành nghề và kinh nghiệm điều hành tạo điều kiện để học viên tiếp cận một vấn đề quản trị từ nhiều góc độ. Những tình huống trong doanh nghiệp, cách ra quyết định hay kinh nghiệm xử lý công việc của mỗi người có thể trở thành chất liệu thảo luận, giúp các thành viên đối chiếu với thực tiễn tại đơn vị mình.‏

‏Trong các buổi học, học viên được chia thành nhóm để phân tích, giải quyết một bài toán cụ thể rồi trình bày phương án trước lớp và phản biện. Ngoài tình huống do chương trình đưa ra, học viên cũng có thể chia sẻ những vấn đề đang gặp tại doanh nghiệp để cùng giảng viên và các thành viên trong lớp tìm hướng giải quyết.‏

‏Giảng viên đóng vai trò định hướng thảo luận, bổ sung kiến thức chuyên môn và tổng hợp những bài học quản trị từ các phương án được đưa ra. Qua đó, học viên không chỉ xem xét một vấn đề dưới góc nhìn của bản thân mà còn có cơ hội nhận diện những cách tiếp cận khác, từ kinh nghiệm thực tế của các nhà quản lý thuộc nhiều lĩnh vực.‏

‏Học viên SeMBA in AI trình bày và phản biện dự án thực hành nhóm.‏

‏Chị Bùi Thị Phương Chi, Giám đốc Kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính SCTV8, học viên chương trình SeMBA in AI, cho biết sự khác biệt về độ tuổi, thâm niên và môi trường làm việc là một trong những yếu tố tạo nên giá trị của các buổi học. Trong lớp có người mới ra trường, người đã làm việc nhiều năm hoặc giữ vị trí quản lý lâu năm; có học viên công tác tại đơn vị nhà nước, người làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài.‏

‏"Cùng một câu chuyện, một nội dung lý thuyết, mỗi vị trí lại có góc nhìn khác nhau, giúp mình mở rộng quan điểm và linh hoạt hơn khi xử lý tình huống tại đơn vị", chị Chi chia sẻ.‏

‏Không chỉ mở rộng góc nhìn, hoạt động trao đổi còn giúp học viên tham khảo ý kiến từ cộng đồng khi đối diện với những bài toán cụ thể trong công việc. Chị Ngô Thanh Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu KPT Việt Nam, học viên SeMBA in AI, từng đưa trường hợp dòng sản phẩm tủ đông của doanh nghiệp vào phân tích trong môn Quản trị Trải nghiệm Khách hàng.‏

‏Thông qua trao đổi với giảng viên và các thành viên trong lớp, chị có thêm những góc nhìn và đề xuất về hướng đi, chiến lược cho dòng sản phẩm. Theo chị, những cuộc thảo luận giúp người học tiếp cận vấn đề từ kinh nghiệm của những người có chuyên môn và lĩnh vực hoạt động khác nhau, thay vì chỉ dựa trên nhận định của cá nhân.‏

‏Chị cũng đánh giá sự kết hợp giữa các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý lâu năm và học viên trẻ tạo nên những cuộc trao đổi đa chiều. Trong khi người có kinh nghiệm đóng góp góc nhìn từ quá trình điều hành, vận hành doanh nghiệp, những học viên trẻ có thể đưa ra cách tiếp cận mới về thị trường, sản phẩm và chiến lược kinh doanh.‏

‏Học viên SeMBA in AI toàn quốc giao lưu, kết nối trong sự kiện MBA Local Exchange 2025 tại Đà Nẵng.‏

‏Tại SeMBA in AI, các hoạt động thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm được kết hợp với nội dung đào tạo quản trị và ứng dụng AI trong kinh doanh. Không chỉ trang bị kiến thức quản trị, chương trình còn tích hợp các công cụ và tư duy công nghệ: phân tích dữ liệu, quản trị số, ra quyết định bằng AI…giúp học viên nâng cao hiệu suất điều hành trong thực tiễn doanh nghiệp.‏

‏SeMBA in AI là chương trình ‏‏đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh‏‏ tích hợp AI do Viện Quản trị & Công nghệ FSB, trường Đại học FPT triển khai. FSB được Eduniversal xếp hạng là trường đào tạo kinh doanh xuất sắc tại Việt Nam và có chương trình MBA đạt kiểm định quốc tế ACBSP. ‏

‏SeMBA in AI hiện đang được đào tạo tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Độc giả quan tâm tìm hiểu ‏‏tại đây‏‏ hoặc qua hotline 093.293.9981.‏