Mới đây, ban lãnh đạo Trường Quốc tế VERTA (thuộc tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng) gửi thông báo tới phụ huynh về quyết định tạm dừng triển khai dự án cho đến khi có thông báo mới. Quyết định được đưa ra không lâu sau khi trường tổ chức sự kiện giới thiệu tới các gia đình vào ngày 7/11.

Thông báo từ VERTA gửi đến phụ huynh. Ảnh: VERTA

Ban lãnh đạo VERTA cho biết, khi xây dựng dự án, trường đã lập kế hoạch dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, cho phép học sinh Việt Nam theo học chương trình giáo dục nước ngoài tại những cơ sở đáp ứng đủ điều kiện.

Gần đây, Chính phủ đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định mới về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, dự thảo có đề xuất hạn chế việc học sinh Việt Nam theo học chương trình giáo dục nước ngoài ở một số cấp học.

Nếu đề xuất mới được thông qua, mô hình giáo dục xuyên suốt từ tiểu học đến trung học phổ thông mà VERTA đang xây dựng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.

VERTA cho biết đã cùng các hệ thống giáo dục quốc tế tại Việt Nam gửi văn bản kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh những nội dung của dự thảo được cho là chưa phù hợp với thực tiễn.

Dù vậy, do nghị định vẫn trong quá trình xem xét và hoàn thiện, nhà trường chưa thể xác định nội dung quy định cuối cùng cũng như thời điểm văn bản được thông qua.

Sự thiếu chắc chắn về chính sách khiến VERTA gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch tuyển dụng giáo viên, chuẩn bị chương trình học và các điều kiện vận hành.

Vì vậy, ban lãnh đạo trường quyết định tạm dừng triển khai dự án và thông báo sớm để phụ huynh chủ động lựa chọn, sắp xếp kế hoạch học tập cho con.

Nhà trường khẳng định quyết định này không đồng nghĩa với việc từ bỏ định hướng giáo dục đã đề ra. VERTA sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến chính sách và xem xét khả năng triển khai trở lại khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng.

Trước đó, ngày 15/10, Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Trường Quốc tế VERTA. Chương trình đào tạo của trường dự kiến được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo định hướng giáo dục Hoa Kỳ. Ngoài các môn học nền tảng như Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Khoa học xã hội và Nghệ thuật, học sinh ở các cấp học cao hơn có thể tiếp cận AI, điện toán nâng cao, kỹ thuật, khoa học y sinh, khởi nghiệp và các môn Advanced Placement (AP) theo hệ thống giáo dục Mỹ.

Mô hình đào tạo được xây dựng dựa trên ba trụ cột Learn - Make - Matter, hướng tới việc giúp học sinh làm chủ kiến thức, vận dụng vào thực tiễn và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Theo công bố khi thành lập, bà Phan Hà Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty VS, đơn vị phát triển hệ thống giáo dục VERTA thuộc Vingroup, cho biết trường đặt mục tiêu trang bị cho học sinh nền tảng học thuật vững chắc để theo đuổi các chương trình đại học có yêu cầu cao, đồng thời phát triển khả năng nghiên cứu, lập luận và giải quyết những vấn đề không có sẵn đáp án.



