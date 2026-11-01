Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 80km, Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) từ lâu đã trở thành điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của du khách miền Bắc. Với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển và nhiệt độ trung bình năm khoảng 18 độ C, nơi đây được ví như "Đà Lạt của miền Bắc". Khí hậu mát mẻ quanh năm giúp Tam Đảo thu hút du khách, đặc biệt vào mùa hè khi các tỉnh đồng bằng miền Bắc bước vào những đợt nắng nóng.

Phát huy lợi thế khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc, Tam Đảo đang thu hút khách du lịch quanh năm. Ảnh: Cụ Du lịch Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, Tam Đảo còn sở hữu cảnh quan núi rừng, những con đường quanh co men theo sườn núi và các công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử. Những địa điểm như nhà thờ đá Tam Đảo, thác Bạc hay khu vực quảng trường trung tâm đã trở thành điểm tham quan quen thuộc của du khách.

Với lợi thế nằm gần Hà Nội, Tam Đảo không chỉ là điểm đến của những chuyến du lịch ngắn ngày mà còn có tiềm năng phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và dịch vụ gắn với cảnh quan núi rừng.

Đáng chú ý, Tam Đảo đang đứng trước cơ hội cải thiện kết nối giao thông khi dự án đường hầm xuyên núi gần 5.800 tỷ đồng đã có bước tiến quan trọng về thủ tục pháp lý.

Ngày 23/9/2026, tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo, kết nối hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ.

Theo phương án được công bố, tuyến đường có tổng chiều dài dự kiến khoảng 19,65km, trong đó đoạn hầm xuyên núi dài 2km và đường dẫn dài 17,65km. Điểm đầu kết nối với đường tỉnh 261B tại xã Quân Chu (Thái Nguyên), điểm cuối kết nối với Quốc lộ 2B tại xã Tam Đảo (Phú Thọ).

Tuyến đường hầm Tam Đảo sẽ rút ngắn được 40km di chuyển

Công trình dự kiến gồm hai ống hầm xuyên núi, hệ thống hầm ngang, thông gió, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, thoát nước, cùng các hạng mục giao thông thông minh và thu phí.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng. Theo đề xuất ban đầu, dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, với vốn ngân sách nhà nước tham gia khoảng 50%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 30 năm, giai đoạn thực hiện từ 2026 đến 2029.

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của công trình là khả năng rút ngắn khoảng 40km hành trình so với tuyến kết nối hiện nay.

Theo Báo Thái Nguyên, hai sườn Đông và Tây dãy Tam Đảo đã hình thành nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ, nhưng hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp còn hạn chế, hiện chỉ có tuyến đường qua đèo Nhe với quy mô đường cấp V miền núi.

Việc xây dựng đường hầm xuyên núi được kỳ vọng tạo ra trục giao thông mới kết nối Thái Nguyên với Phú Thọ và Hà Nội, thay vì phải di chuyển vòng qua các tuyến đường hiện hữu. Không chỉ rút ngắn quãng đường khoảng 40km, công trình còn được kỳ vọng giảm đáng kể thời gian đi lại giữa các khu vực.

Đặc biệt, tuyến hầm còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển du lịch liên vùng. Theo định hướng của hai địa phương, công trình sẽ góp phần hình thành chuỗi du lịch kết nối Hà Nội - Đại Lải - Tam Đảo - hồ Núi Cốc - ATK Định Hóa - Tân Trào - hồ Ba Bể.