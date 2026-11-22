Ngày thi đấu 22/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chứng kiến dấu ấn chuyển giao thế hệ đầy ấn tượng của bơi lội nữ Việt Nam, khi hai gương mặt kế cận xuất sắc là Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền đồng loạt bứt phá, giành HCV và phá sâu những cột mốc từng gắn liền với tượng đài Nguyễn Thị Ánh Viên.

Tâm điểm của buổi thi đấu tối 22/11 đổ dồn về chung kết 200m hỗn hợp nữ với màn so tài của kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) và đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội).

Sau những lượt bơi bám đuổi quyết liệt, Mỹ Tiên tung cú nước rút dũng mãnh ở những mét cuối để chạm đích đầu tiên với thời gian 2 phút 14 giây 38. Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV danh giá mà còn giúp kình ngư quê Tây Ninh phá sâu kỷ lục Đại hội cũ (2 phút 19 giây 43) do chính Ánh Viên nắm giữ. Về sau đàn em 1,92 giây, Ánh Viên nhận HCB với thông số 2 phút 16 giây 30, trong khi HCĐ thuộc về Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) với thành tích 2 phút 23 giây 84.

Mỹ Tiên đã xô đổ kỷ lục của Ánh Viên (Ảnh: Webthethao)

Cùng ngày, tài năng trẻ sinh năm 2009 Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) cũng có ngày thi đấu thăng hoa khi hoàn tất cú đúp HCV cá nhân. Ở chung kết 100m tự do nữ, kình ngư được mệnh danh là "Tiểu Ánh Viên" cán đích đầu tiên với thông số 56 giây 10, vượt qua Phạm Thị Vân (Thanh Hóa, 56 giây 31) và Nguyễn Khả Nhi (TP.HCM, 57 giây 96). Thành tích này chính thức xô đổ kỷ lục Đại hội 56 giây 99 mà Ánh Viên thiết lập cách đây 4 năm.

Trước đó ít giờ, Thúy Hiền cũng đã bước lên bục cao nhất ở nội dung sở trường 50m ếch nữ với thành tích 31 giây 73, qua đó tự phá kỷ lục quốc gia do chính cô nắm giữ. Đây đã là lần thứ hai Thúy Hiền vượt qua kỷ lục Đại hội của Ánh Viên.

Thuý Hiền vô đối ở những cự ly ngắn (Ảnh: Webthethao)

Sau một năm 2026 giàu trải nghiệm khi liên tiếp cọ xát tại các đấu trường quốc tế lớn như ASIAD và Olympic trẻ Dakar, sự trưởng thành vượt bậc của Nguyễn Thúy Hiền cùng bản lĩnh thi đấu của Võ Thị Mỹ Tiên đang khẳng định vị thế vững chắc của lớp kình ngư kế cận, mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho bơi lội nữ Việt Nam.

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