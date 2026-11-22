Tối 21/11, khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn ( phường An Khánh, TP. HCM ) trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về theo dõi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Không khí tại đây được ví như những ngày lễ, Tết, với những màn trình diễn nghệ thuật, thể thao và nghi thức rước đuốc đặc biệt trên sông Sài Gòn.

Đây là dấu mốc đáng chú ý khi TP.HCM trở lại vai trò chủ nhà của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước sau 20 năm, kể từ lần đăng cai gần nhất vào năm 2006. Thay vì tổ chức trong sân vận động như thông lệ, thành phố lựa chọn không gian công cộng ven sông làm nơi khai hội, tạo nên một điểm nhấn khác biệt.

Đưa lễ khai mạc ra ngoài phạm vi sân vận động, tận dụng không gian ven sông làm nền thực cảnh

Lễ khai mạc năm nay được tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, nơi có tầm nhìn hướng về trung tâm thành phố, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm cùng những tòa nhà cao tầng. Không gian ven sông được tận dụng làm phông nền thực cảnh, kết hợp sân khấu, ánh sáng và mặt nước để tạo nên những màn trình diễn quy mô lớn.

Điểm nhấn của khu vực tổ chức là đài đuốc màu vàng cao hàng chục mét, có thiết kế phần đỉnh xòe rộng như những cánh hoa. Bên cạnh đó, sân khấu được trang bị hệ thống màn hình LED cỡ lớn, tái hiện hình ảnh các môn thể thao truyền thống và hiện đại. Khu vực khán đài có gần 4.000 chỗ ngồi, phục vụ đại biểu, các đoàn thể thao và khán giả.

Với chủ đề "Khát vọng Vinh quang", chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên tham gia biểu diễn, gồm hai chương "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng". Đáng chú ý, thay vì chỉ trình diễn nghệ thuật, các vận động viên trực tiếp thể hiện kỹ thuật chuyên môn ngay trên sân khấu. Những động tác võ Vovinam mạnh mẽ kết hợp cùng các màn trình diễn patin, nhào lộn trên không, tạo nên không khí sôi động. Âm nhạc, ánh sáng và các chuyển động thể thao được kết nối xuyên suốt chương trình.

Lễ khai mạc năm nay được tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Hơn 100 vận động viên hộ tống ngọn đuốc, sông Sài Gòn trở thành không gian trình diễn đặc biệt

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc bằng đường thủy trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa thiêng khởi hành từ khu vực Bến Nhà Rồng, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng trước khi tiến về lễ đài chính. Nghi thức có sự tham gia tiếp sức của 21 vận động viên tiêu biểu, cùng đội hình hộ tống gồm hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước.

Không chỉ có các vận động viên, đoàn rước đuốc còn xuất hiện những chiếc thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước Jetski cùng các màn trình diễn ván bay phản lực (flyboard) và dù lượn. Sự kết hợp giữa phương tiện đường thủy, ánh sáng và những màn biểu diễn trên mặt nước tạo nên khung cảnh khác biệt so với nghi thức rước đuốc thường thấy tại các sân vận động.

Trong khi đó, dọc khu vực công viên và các tuyến đường ven sông, đông đảo người dân tập trung theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều gia đình, nhóm bạn có mặt từ sớm để tìm vị trí quan sát sân khấu và chờ đón các tiết mục đặc sắc.

Sự kiện rước đuốc trên sông xuất hiện những chiếc thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước Jetski cùng các màn trình diễn ván bay phản lực (flyboard) và dù lượn

Chị Thanh Xuân (38 tuổi, TP.HCM) chia sẻ rằng không khí thành phố những ngày diễn ra đại hội trở nên rộn ràng khi các đoàn thể thao từ khắp cả nước hội tụ. Theo chị, hình ảnh các đoàn vận động viên diễu hành trong tiếng cổ vũ của người dân gợi nhớ đến không khí những dịp lễ lớn như A50, A80.

Anh Bình Lê (42 tuổi, TPHCM) cũng theo dõi thông tin về đại hội qua báo, đài những ngày qua. Anh cho biết sự kiện thu hút sự quan tâm bởi quy mô tổ chức và không khí sôi động trước giờ khai mạc. Ấn tượng với sự đầu tư của TPHCM cho đêm khai hội, anh kỳ vọng đại hội diễn ra thành công, để lại dấu ấn với các đoàn thể thao và khán giả cả nước.

36 đoàn thể thao hội tụ, TP.HCM miễn phí metro và nhiều tuyến xe buýt cho thành viên Đại hội

Bên cạnh lễ khai mạc, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn gây chú ý bởi quy mô tổ chức. Sự kiện quy tụ 36 đoàn thể thao với khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên, tham gia tranh tài ở 48 môn thi đấu với 973 bộ huy chương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao

Để hỗ trợ các đoàn trong thời gian lưu trú và thi đấu, TP.HCM triển khai chính sách miễn phí vé Metro số 1 và 17 tuyến xe buýt kết nối đối với các thành viên mang thẻ Đại hội. Ngành du lịch thành phố cũng phối hợp triển khai chương trình giảm giá dịch vụ lưu trú, đồng thời thiết kế các tour tham quan đường sông dành cho vận động viên.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài mà còn giúp ngành thể thao đánh giá lực lượng, phát hiện và tuyển chọn những gương mặt tiềm năng cho các đội tuyển quốc gia.

Với lễ khai mạc được tổ chức giữa không gian đô thị bên sông Sài Gòn, TP.HCM đã tạo nên dấu ấn riêng trong lần trở lại vai trò đăng cai sau hai thập kỷ. Sự kiện đồng thời mang đến cơ hội quảng bá cảnh quan, đời sống văn hóa và hình ảnh một thành phố năng động, hiếu khách tới các đoàn thể thao cùng du khách trong và ngoài nước.