Theo ghi nhận vào khoảng 20h30 ngày 22/11, Trại Giam Hạnh Phúc chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành tích này được thiết lập khi phim mới trải qua chưa đầy 3 ngày công chiếu chính thức (từ 20/11), và nếu tính cả hai ngày chiếu sớm 18-19/11 thì cũng chỉ mất chưa đầy 4,5 ngày để đạt cột mốc đáng mơ ước.

(Ảnh: NSX)

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, Trại Giam Hạnh Phúc trở thành phim thứ ba đạt 100 tỷ đồng nhanh nhất tại phòng vé Việt trong năm nay, xếp sau Thỏ Ơi!! và Trại Buôn Người. Đây là kết quả đáng chú ý với một tác phẩm khai thác đề tài nhà tù, vốn không phải chất liệu quá quen thuộc với điện ảnh thương mại Việt Nam.

Trước đó, bộ phim đã liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ngay từ những ngày chiếu sớm. Đến sáng 22/11, tác phẩm đã thu về hơn 80 tỷ đồng, cho thấy sức mua vé vẫn duy trì ở mức cao sau khi bước vào đợt công chiếu chính thức.

Tốc độ cán mốc 100 tỷ của 3 phim Việt "mạnh" nhất năm (Ảnh: Facebook)

Sức hút của Trại Giam Hạnh Phúc trước hết đến từ chất liệu câu chuyện tương đối mới mẻ. Phim xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành, tử tế nhưng phải ngồi tù sau khi vô tình gây ra án mạng trong lúc bảo vệ em gái. Từ cuộc sống bên ngoài vốn bình yên, Phúc bất ngờ phải làm quen với những quy tắc khắc nghiệt phía sau song sắt, đặc biệt khi bị đưa vào buồng giam số 9 - nơi tập trung những phạm nhân có cá tính và số phận hoàn toàn khác biệt.

Tại đây, Phúc gặp những người bạn tù như Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Khoa (Khuyến Dương)... cùng quản giáo Tú (Ma Ran Đô). Mỗi người đều mang theo một quá khứ, một góc khuất và những tổn thương riêng. Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa Phúc với Long Đầu Bò (Lương Thế Thành), một phạm nhân nguy hiểm, liên tục đẩy nhân vật chính vào những tình huống khó khăn. Từ một người xa lạ, Phúc dần trở thành cầu nối gắn kết những con người tưởng chừng chẳng có điểm chung, qua đó mở ra những câu chuyện về tình người, lòng trắc ẩn và cơ hội làm lại cuộc đời.

(Ảnh: NSX)

Không đi theo hướng khai thác nhà tù bằng những màn đấu đá, bạo lực và không khí u ám xuyên suốt, đạo diễn Trung Lùn lựa chọn kết hợp hài hước với tâm lý, tình cảm. Những tình huống dở khóc dở cười trong buồng giam số 9 tạo ra nhiều khoảng nghỉ cho câu chuyện, trước khi kéo khán giả trở lại với những lát cắt cảm xúc về số phận từng nhân vật. Đây cũng là một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều trong các phản hồi đầu tiên khi khán giả có thể bật cười trước những màn tương tác của hội bạn tù, nhưng cũng không ít lần xúc động trước những câu chuyện phía sau vẻ ngoài gai góc của họ.

Về diễn xuất, Tuấn Trần tiếp tục là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai trung tâm. Hình ảnh thầy giáo Phúc hiền lành, nhẫn nhịn mang đến màu sắc khác so với những nhân vật gai góc mà nam diễn viên từng thể hiện. Trong khi đó, Lương Thế Thành tạo bất ngờ với màn hóa thân thành Long Đầu Bò. Ngoại hình đầu trọc, xăm trổ cùng ánh mắt và thần thái dữ dằn giúp nam diễn viên tạo nên một nhân vật phản diện có sức nặng, khác xa hình tượng quen thuộc trước đây. Các diễn viên còn lại cũng thuyết phục không kém, tạo nên một tổng thể dễ chịu, dễ xem dù phim vẫn còn những vấn đề chưa thực sự thỏa mãn về mặt kịch bản.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Cột mốc 100 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 3 ngày công chiếu chính thức vẫn là minh chứng rõ ràng cho sức hút của Trại Giam Hạnh Phúc ở thời điểm hiện tại. Trong cuộc đua phòng vé cuối năm với nhiều lựa chọn giải trí, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng nhờ một đề tài đủ khác biệt, dàn diễn viên đông đảo và câu chuyện giàu tính cảm xúc. Sau Thỏ Ơi!! và Trại Buôn Người, đây tiếp tục là cái tên cho thấy sức bật đáng kể của phim Việt tại phòng vé năm 2026.