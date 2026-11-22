Sáng 22/11, tờ Sohu cho hay, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Trung Quốc - Tôn Nhuế (cựu thành viên nhóm nhạc SNH48) mới đây đã dồn dập công bố 2 tin vui cùng lúc. Theo nguồn tin, Tôn Nhuế vừa chính thức thông báo tin vui kết hôn thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân, đồng thời tiết lộ bản thân hiện đã mang thai. Được biết, chồng cô là 1 quân nhân, nhưng diện mạo đàng trai đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Ở hình ảnh Tôn Nhuế đăng kèm thông báo kết hôn, cô dành cho ông xã ánh mắt trìu mến xen lẫn ngưỡng mộ, còn bóng lưng đàng trai xuất hiện trong tư thế chào kiểu quân đội. Trong tâm thư gửi tới người hâm mộ, mỹ nhân họ Tôn hạnh phúc bày tỏ rằng mình đã “gặp được bạn đời và đang xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình”.

Tôn Nhuế hạnh phúc đăng ảnh đầu tiên về ông xã quân nhân trên trang cá nhân. Ảnh: Weibo

Tâm thư Tôn Nhuế gửi tới người hâm mộ có nội dung như sau:

Chào buổi sáng, mình là Tôn Nhuế đây, lâu rồi không gặp. Mình có 1 chuyện quan trọng muốn chia sẻ với mọi người. Nói từ tận đáy lòng, ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, mình đều có sự ủng hộ và đồng hành của các bạn, điều này đã làm cho mình vô cùng cảm kích. Các bạn luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với mình, và hiện tại vẫn vậy. Ở giai đoạn hiện tại khi bước sang độ tuổi ngoài 30, mình đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện kết hôn. Mình đã gặp được người bạn đời và đang xây dựng tổ ấm cùng anh ấy. Cuộc sống của ông xã không thuộc về ánh đèn truyền thông, cũng chính vì thế mà mình càng thấu hiểu hơn về sự quý giá của 2 chữ bình yên. Và gần đây, vợ chồng mình đã nhận được món quà do ông trời ban tặng, đó là sự xuất hiện của 1 sinh linh bé nhỏ. Ban đầu, thật lòng mà nói mình đã rất lo âu, thậm chí có chút lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng theo thời gian, mình đã trở nên bình tĩnh và tràn đầy mong đợi hơn. Mình sẵn sàng dũng cảm đối diện với chương mới của cuộc đời, học cách cảm nhận vai trò mới này. Mình của hiện tại đã có thêm 1 vai trò mới trong cuộc sống, nên sẽ càng trân trọng công việc đang có hơn. Tuy bước chân có chậm lại 1 chút nhưng sẽ không bao giờ dừng bước. Có các bạn, có gia đình, mình sẽ càng có thêm nhiều sức mạnh. Mình vẫn sẽ bước tiếp thật vững vàng vì chính bản thân. Luôn chính trực, luôn lương thiện, luôn giữ vững nhiệt huyết.

Người hâm mộ hiện đồng loạt gửi tới Tôn Nhuế những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ảnh: Weibo

Tôn Nhuế sinh năm 1995 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tháng 8/2013, cô vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng cho thế hệ thứ 2 của nhóm nhạc nữ SNH48 và trở thành 1 trong 34 thí sinh trúng tuyển.

Tới năm 2020, Tôn Nhuế tiếp tục ghi dấu ấn qua show sống còn Thanh Xuân Có Bạn mùa 2. Từ năm 2020 - 2021, cô liên tiếp giành ngôi vị Quán quân tại Tổng tuyển cử thường niên lần thứ 7 và thứ 8 của SNH48.

Tháng 9/2021, mỹ nhân họ Tôn chính thức tốt nghiệp khỏi nhóm, thành lập phòng làm việc cá nhân và hoạt động solo. Kể từ đó đến nay, Tôn Nhuế liên tục thu hút được sự chú ý qua các bộ phim bao gồm cả điện ảnh lẫn truyền hình như Bầu Trời Thiếu Niên Rực Cháy, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Cấm Khu Tử Thần: Hồi Sinh,...