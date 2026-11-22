Sống ở Hà Nội lâu rồi, sẽ có những cuối tuần bạn thấy hơi chán cảnh ra ngoài rồi lại ngồi đúng quán cà phê tuần trước. Muốn đi bộ một vòng cho thoáng đầu, qua mấy con phố quen, thấy chỗ nào hay thì ghé. Những hôm có bạn ở tỉnh khác ra chơi, hay có người bạn nước ngoài lần đầu đến Hà Nội, cũng hay hẹn ăn trưa quanh hồ Gươm. Quán ăn thì nghĩ ra ngay. Đến lúc ăn xong, đứng ngoài cửa quán, hai đứa mới nhìn nhau hỏi giờ đi đâu. Ở đây bao nhiêu năm, có khi cũng bí bách như người mới đến.

Những lúc như vậy, thử mở cMap - Bản đồ số Văn hóa Việt Nam xem quanh khu vực mình đang đứng có gì. Từ hồ Gươm, bạn có thể rẽ vào một ngôi đình đang trưng bày tranh, đi thêm vài phố để xem người ta làm nghệ thuật từ những chiếc quạt giấy, rồi quay lại bên hồ nghe jazz vào chiều Chủ nhật. Nếu cả nhóm mê sân khấu, một suất kịch lúc 20h lại là lý do để ở lại trung tâm ăn tối. Cùng một đoạn phố, người mới tới có thêm chỗ để khám phá, người sống ở Hà Nội cũng có dịp ghé vào những nơi mình đã đi ngang nhiều lần.

Bắt đầu từ khách sạn, quán ăn hay bất cứ chỗ nào bạn đang đứng

cMap được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11/2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Với người đang lên lịch đi chơi, phần đáng mở trước tiên là bản đồ sự kiện. Chọn Hà Nội, dùng nút Vị trí của tôi nếu muốn xem hoạt động quanh chỗ mình đang đứng, hoặc phóng bản đồ vào khu vực dự định ghé. Trong mục Hoạt động, bạn có thể chọn Trưng bày, triển lãm để tìm chỗ xem tranh, ảnh, hoặc Văn hóa, nghệ thuật nếu muốn xem biểu diễn. Nếu đã nghe bạn bè nhắc tới tên chương trình, gõ thẳng vào ô Tìm kiếm sự kiện sẽ nhanh hơn.

Giả sử bạn ở khách sạn gần hồ Gươm và chỉ có một buổi chiều để tự đi chơi, hãy mở vài ghim quanh hồ, xem địa chỉ rồi chọn những chỗ có thể đi bộ nối với nhau. Nếu sắp đón bạn từ tỉnh khác ra và ngày hôm sau họ đã phải về, có thể làm ngược lại. Chọn trước một chương trình cả nhóm muốn xem, lấy giờ mở cửa hay giờ diễn làm mốc rồi mới tính chỗ ăn trưa. Như vậy, bữa ăn và cuộc đi chơi có thể nằm trên cùng một tuyến, nhất là khi trong nhóm có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Có một chi tiết dễ bỏ qua khi tra lịch. Dòng "Đang diễn ra" có thể nói về cả một đợt tổ chức, còn giờ vào xem nằm trong phần mô tả. Chẳng hạn, Nhà hát Tuổi trẻ có chương trình kéo dài đến 29/11, nhưng mỗi vở diễn vào một giờ khác nhau. Với khách quốc tế, việc gửi một tin nhắn có tên địa điểm, số nhà và giờ hẹn cũng tiện hơn gửi mỗi ảnh chụp màn hình. Bạn có thể dùng tính năng dịch của trình duyệt để đọc phần giới thiệu, rồi giữ nguyên tên tiếng Việt của địa điểm khi tìm đường. Nếu cả nhóm định xem phim hay kịch, hỏi thêm về phụ đề hoặc phần giới thiệu bằng tiếng Anh trước khi chọn suất.

Có một buổi chiều ở phố cổ, thử đi theo dấu ba nghề xưa

Nếu tới Hà Nội vào thứ Bảy 28/11, bạn có thể đi một vòng từ 75 Hàng Trống qua số 4 Hàng Quạt rồi tới 1 Lò Rèn. Cả ba địa chỉ đều có triển lãm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội và 28/11 là ngày cuối theo lịch công bố. Đây là tuyến dễ ghép vào lịch của người lần đầu tới Thủ đô. Buổi sáng đi dạo quanh hồ Gươm, ăn trưa gần đó rồi bắt đầu từ Hàng Trống. Nếu xe đến muộn hoặc chỉ rảnh một tiếng, chọn một ngôi đình để xem kỹ cũng đáng công đi bộ.

Điểm đầu tiên là đình Nam Hương, 75 Hàng Trống, nơi diễn ra triển lãm Đối thoại với tranh Hàng Trống từ 9h đến 17h. Ngoài những tác phẩm lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian qua lụa, sơn mài và nhiếp ảnh, ở đây có bộ sáu tranh hổ của nghệ sĩ Vũ Dân Tân. Đi cùng trẻ nhỏ, bạn có thể rủ các em tìm xem mỗi con hổ khác nhau thế nào. Đi với người lần đầu biết đến tranh Hàng Trống, chỉ riêng việc đứng xem tranh ngay trên con phố mang tên dòng tranh ấy cũng giúp câu chuyện dễ nhớ. Một buổi dạo hồ có thêm chỗ để dừng, còn cái tên Hàng Trống có thêm thứ để người ta hình dung.

Từ đó đi sang đình Xuân Phiến Thị, 4 Hàng Quạt. Tên đình có nghĩa là "chợ quạt mùa xuân", gắn với những người thợ từ làng Đào Xá, Hưng Yên, lên Thăng Long lập nghiệp. Trong triển lãm, có quạt giấy được vẽ thành tranh, có đèn lấy dáng chiếc quạt. Nếu một người bạn nước ngoài hỏi vì sao phố này tên Hàng Quạt, đây là chỗ có thể dừng lại kể chuyện. Chiếc quạt họ vừa nhìn thấy trong đình cũng từng là thứ người thợ làm ra, người bán bày hàng và người mua mang về dùng. Cái tên phố bỗng dễ nhớ hơn hẳn.

Qua đình Hành Tích, 1 Lò Rèn, câu chuyện chuyển sang một nghề khác. Triển lãm đưa những cánh cửa sắt và biển phố vào tác phẩm sắp đặt, bên cạnh ảnh và đèn. Trước đợt trùng tu năm 1953, đình từng có cả vì kèo, cửa và cổng bằng sắt, mang dấu ấn của cộng đồng thợ rèn gắn với nơi này. Biết chi tiết ấy rồi nhìn những cánh cửa trong triển lãm, bạn sẽ hiểu vì sao chúng được đặt ở đây. Đình mở cửa xem triển lãm từ 9h đến 17h. Nếu còn hẹn ăn tối ở trung tâm, cả nhóm có thể nghỉ chân sau vòng đi bộ, hoặc xem trên cMap lịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt lúc 20h tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm.

Sáng đi Văn Miếu, chiều nghe jazz hoặc xem một suất kịch

Nếu chuyến đi rơi vào Chủ nhật 29/11, có thể dành buổi sáng cho Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là điểm dễ chọn khi trong nhóm có người lần đầu tới Hà Nội. Người đã từng đến cũng có thêm lý do quay lại. Trong Nhà Tiền đường ở khu Thái Học, triển lãm Tổ nghề và danh Nho nước Việt mở đến 5/12, kể chuyện tám vị tiến sĩ có công với các nghề thủ công và Đặng Huy Trứ, người góp phần đặt nền móng cho nghề nhiếp ảnh Việt Nam. Có ảnh, tranh thêu, sơn mài và khắc gỗ để dừng xem. Nếu hôm trước đã ghé các đình trong phố cổ, buổi sáng ở Văn Miếu sẽ nối tiếp khá tự nhiên câu chuyện về những người làm nghề và truyền nghề.

Từ Văn Miếu, đi bộ sang Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học là vừa một buổi. Trên cMap có mục giới thiệu các thử thách và hoạt động tương tác của bảo tàng, gắn với tác phẩm và không gian trưng bày. Người đi cùng trẻ nhỏ có thể mở mục này xem hình thức tham gia trước khi đến. Khách nước ngoài muốn tự xem theo nhịp của mình có thể hỏi tại quầy về ứng dụng thuyết minh iMuseum VFA, có tiếng Anh cùng một số ngôn ngữ khác. Riêng ai muốn xem hơn 50 bức sơn mài trong triển lãm Thu an thường của Nguyễn Hoài Hương thì xếp bảo tàng vào thứ Bảy 28/11, ngày cuối của đợt trưng bày.

Đến chiều Chủ nhật, nếu còn quanh hồ Gươm, hãy để ý mốc 17h ở Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ. Đây là giờ biểu diễn định kỳ của chương trình Âm nhạc cuối tuần, có trên cMap. Buổi jazz bên hồ hợp với một nhóm có lịch lỏng. Người đi chơi cả ngày ghé qua trước bữa tối, người ở Hà Nội xong việc muộn cũng có thể ra gặp bạn, còn khách quốc tế có thêm một cuộc hẹn dễ tham gia ngay cả khi chưa quen tiếng Việt. Một buổi chiều chỉ định đi bộ quanh hồ vì thế có thể kéo dài thêm đôi chút.

Còn nếu thích dành hẳn vài tiếng cho sân khấu, cMap ghi hai suất Chủ nhật ở Nhà hát Tuổi trẻ. Tuổi thơ dữ dội diễn lúc 15h, vừa tầm một buổi chiều nếu tối bạn còn chuyến xe về. Quân khu Nam Đồng diễn lúc 20h, hợp với nhóm muốn ăn tối xong mới vào rạp. Khi chốt được suất, xem kênh đặt vé của nhà hát để biết còn chỗ hay không. Với một chuyến đi ngắn, chọn được đúng giờ thường quan trọng hơn việc tìm thêm thật nhiều địa chỉ.

Có khi thứ bạn cần tìm trên cMap chỉ là một nơi vừa kịp ghé trước giờ nhận phòng, hoặc một buổi nhạc cả nhóm có thể nghe trước khi chia tay. Thế cũng đủ để câu "Giờ đi đâu?" có một câu trả lời ngay gần chỗ mình đang đứng. Và biết đâu, khi về nhà, người bạn từ xa đến lại kể đầu tiên về cái đình tên "chợ quạt mùa xuân" mà cả nhóm rẽ vào sau bữa trưa.