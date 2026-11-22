Sau quãng thời gian ghi dấu ấn trên thị trường F&B, thương hiệu Bánh mì PewPew vừa chính thức thông báo dừng hoạt động. Thông tin này được chính streamer PewPew xác nhận thông qua bài viết trên trang Facebook cá nhân thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, PewPew bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực từng ngày của đội ngũ nhân sự cũng như tình cảm, sự ủng hộ từ phía khách hàng và đối tác. Anh chia sẻ ngắn gọn rằng vì nhiều lý do khách quan, cái tên Bánh mì PewPew từ nay sẽ khép lại để trở thành một kỷ niệm đẹp.

PewPew đăng tải trên trang cá nhân ngày 21/11/2026.

Theo nội dung trong bài đăng, dự án tiếp theo của PewPew sẽ mở rộng sang mô hình phục vụ đa dạng nhu cầu ăn uống suốt cả ngày. Bên cạnh bánh mì buổi sáng, thực đơn mới dự kiến có thêm cơm trưa, xôi ăn nhẹ buổi chiều, cơm tấm đêm cho người bận rộn, đi kèm các thức uống bình dân như trà đá, cà phê, bạc sỉu, trà sữa. Đồng thời, anh cũng bày tỏ tinh thần cầu thị, mong khách hàng thẳng thắn góp ý nếu hương vị hay phần ăn chưa thực sự trọn vẹn để đội ngũ kịp thời điều chỉnh.

Bánh mì PewPew ra đời ngày 11/11/2018, với cửa hàng đầu tiên tại số 66 Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Ngày khai trương, đông đảo người hâm mộ và các streamer đến ủng hộ, khách xếp hàng từ sớm để mua bánh.

Năm 2019, thương hiệu tiếp tục mở thêm cửa hàng tại đường D5 (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), đồng thời mở rộng hoạt động đến khu vực Thủ Đức. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 tháng, một cơ sở tại TP. Thủ Đức (cũ) đã đóng cửa vào tháng 12/2019. Đây là một trong những lần đầu thương hiệu điều chỉnh hệ thống sau giai đoạn mở rộng nhanh.

Giai đoạn dịch Covid-19 tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh. Bánh mì PewPew phải đẩy mạnh bán hàng qua các ứng dụng giao đồ ăn. Theo chia sẻ năm 2022, đơn trực tuyến từng chiếm khoảng 60% tổng lượng đơn hàng của thương hiệu.

Riêng cửa hàng tại số 609 Phan Văn Trị, Gò Vấp, được khai trương vào tháng 3/2024. Sau khoảng 2 năm 8 tháng hoạt động, địa điểm này cũng đã chính thức đóng cửa vào tháng 11/2026.