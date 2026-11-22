Những tháng cuối năm thường là thời điểm các thương hiệu thời trang giới thiệu những thiết kế dành cho mùa lễ hội. Bên cạnh các trang phục lộng lẫy, cầu kỳ, nhiều nhà thiết kế lựa chọn khai thác vẻ đẹp nữ tính thông qua chất liệu, đường cắt và những chi tiết tinh tế. Một số thương hiệu vốn gắn liền với phong cách thanh lịch cũng bắt đầu thử nghiệm những hướng đi mới nhằm mang đến sự khác biệt cho khách hàng.

Một trong số đó là My Lullaby, thương hiệu thời trang Việt do nhà thiết kế Đặng Phương Minh sáng lập. Từng được biết đến với những thiết kế mềm mại, đề cao sự duyên dáng của phụ nữ, thương hiệu mới đây đã giới thiệu bộ sưu tập In the Mood for Love, đánh dấu những thử nghiệm táo bạo hơn trong phong cách thiết kế.

My Lullaby là thương hiệu thời trang Việt do nhà thiết kế Đặng Phương Minh sáng lập

Không muốn mãi ở trong vùng an toàn, gửi “nhịp thở sâu lắng” và thông điệp yêu vào BST mới

Điểm nhấn của bộ sưu tập mới nằm ở những mẫu váy sử dụng lụa satin phối ren, nhung tơ tằm cùng các đường cắt tạo khoảng hở có chủ đích. Thay vì hướng đến vẻ gợi cảm phô trương, nhà thiết kế Đặng Phương Minh lựa chọn cách tôn lên những đường nét cơ thể một cách vừa phải, đồng thời chú trọng sự thoải mái khi mặc.

Chẳng hạn, một số thiết kế để lộ phần vai nhằm làm nổi bật làn da nhưng vẫn khéo léo che đi bắp tay. Trong đó, mẫu váy lụa satin phối ren đen là một trong những thiết kế được nhà sáng lập đặc biệt yêu thích bởi vẻ nữ tính và quyến rũ, khác biệt so với nhiều sản phẩm quen thuộc của My Lullaby.

Bộ sưu tập mới của thương hiệu My Lullaby mang tên In the Mood for Love

Theo Đặng Phương Minh, việc xây dựng được dấu ấn riêng không đồng nghĩa với việc nhà thiết kế nên mãi duy trì những lựa chọn an toàn. Nữ doanh nhân cho rằng thị hiếu và nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi, vì vậy người làm nghề cũng cần liên tục làm mới bản thân. Dẫu vậy, những thử nghiệm lần này vẫn giữ tinh thần thanh lịch, ý nhị đã trở thành đặc trưng của thương hiệu.

Sự thay đổi trong bộ sưu tập mới còn được thể hiện trong cách thực hiện bộ ảnh giới thiệu sản phẩm. Khác với những mùa lễ hội trước thường sử dụng bối cảnh cầu kỳ, bộ sưu tập lần này được thể hiện qua không gian giản dị, ánh sáng ấm áp và sắc thái trầm lắng. Nhà thiết kế Đặng Phương Minh cho biết chị muốn người xem tập trung vào trang phục, đồng thời cảm nhận được sự bình yên thay vì bị cuốn vào những yếu tố trang trí hào nhoáng.

Đằng sau lựa chọn ấy là những suy ngẫm của nữ nhà thiết kế khi một năm nhiều biến động chuẩn bị khép lại. Chị mong muốn bộ sưu tập trở thành lời nhắc nhở phụ nữ không đánh mất tình yêu dành cho cuộc sống, những người xung quanh và đặc biệt là chính mình. Tên gọi In the Mood for Love, được chị diễn giải là "Cảm hứng để yêu", cũng xuất phát từ tinh thần này. Với nhà thiết kế, việc mặc đẹp trước hết cần mang lại niềm vui và sự tự tin cho bản thân, thay vì chỉ nhằm đáp ứng ánh nhìn của người khác.

Bộ sưu tập "Cảm hứng để yêu" mang phong cách quyến rũ, nữ tính, sử dụng chất liệu vải đặc trưng như lụa satin phối ren, nhung tơ tằm

Nhà thiết kế yêu nghệ thuật, kiên trì theo đuổi những giá trị thời trang riêng

Đằng sau My Lullaby là nữ doanh nhân Đặng Phương Minh, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương có nền tảng nghệ thuật từ nhỏ. Trước khi theo học ngành kinh tế, chị từng dành 7 năm học piano tại Nhạc viện. Dù không tiếp tục con đường âm nhạc, niềm yêu thích nghệ thuật vẫn ảnh hưởng đến cách chị lựa chọn chất liệu, màu sắc và xây dựng phong cách thời trang sau này.

Điều đáng chú ý là Đặng Phương Minh không được đào tạo chuyên sâu về thiết kế. Năm 2013, khi đang làm truyền thông nội bộ tại một tập đoàn bảo hiểm, chị bắt đầu tìm hiểu vải vóc, kỹ thuật may và thêu từ nhu cầu làm đẹp không gian sống. Những sản phẩm ga gối tự đặt may được bạn bè quan tâm đã mở ra cơ hội kinh doanh, trước khi chị chuyển hướng sang thời trang và mở cửa hàng đầu tiên vào tháng 6/2014.

Không lựa chọn phát triển thương hiệu chỉ dựa vào mẫu mã, nhà thiết kế Đặng Phương Minh dành nhiều sự quan tâm cho chất lượng chất liệu, kỹ thuật thủ công và trải nghiệm của người mặc. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023, chị nhấn mạnh lợi thế của thương hiệu nội địa là thấu hiểu vóc dáng phụ nữ Việt, từ đó có thể điều chỉnh trang phục phù hợp với nhu cầu thực tế.

NTK Đặng Phương Minh chủ nhân của thương hiệu My Lullaby

Sự kiên trì với hướng đi này từng đưa My Lullaby ra thị trường quốc tế. Tháng 9/2022, Đặng Phương Minh giới thiệu bộ sưu tập Resort 2022 tại Trung tâm Nghệ thuật Suzanne Dellal ở Tel Aviv, Israel, trong khuôn khổ hoạt động Những ngày Việt Nam tại Israel. Các thiết kế được thực hiện thủ công, sử dụng chất liệu lụa và lấy cảm hứng từ vùng Địa Trung Hải.

Tại thị trường trong nước, theo chia sẻ của nhà sáng lập vào tháng 2/2026, My Lullaby sở hữu ba cửa hàng mặt phố tại Hà Nội. Chị cũng cho biết thương hiệu đã trải qua giai đoạn kinh doanh nhiều thách thức trong năm 2025 trước khi ghi nhận sự phục hồi vào những tháng cuối năm nay.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với thời trang, nữ doanh nhân Đặng Phương Minh vẫn duy trì quan điểm rằng trang phục đẹp cần xuất phát từ sự thấu hiểu người mặc. Với In the Mood for Love, chị tiếp tục theo đuổi tinh thần ấy nhưng lựa chọn cách thể hiện mới mẻ hơn, kết hợp nét quyến rũ với sự thoải mái và tính ứng dụng. Bộ sưu tập cũng phản ánh suy nghĩ của nhà thiết kế ở một giai đoạn trưởng thành hơn: phụ nữ có thể tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, dành thời gian chăm sóc bản thân và tự tin với vẻ đẹp riêng của mình.