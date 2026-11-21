Chiều 20/11/2026, showroom 3S VFX Thủ Đức (TP.HCM) đã bàn giao cùng lúc hai chiếc ô tô điện VinFast cho chị Lê Thị Quỳnh Diễm, cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Trong đó, chiếc VF 3 là sản phẩm chị đã đặt mua trước đó tại VFX Thủ Đức, còn chiếc VF 2 là giải thưởng từ chương trình “Thu xăng đổi điện”, bốc thăm trúng thưởng do VinFast triển khai trên toàn quốc.

Chương trình "Thu xăng đổi điện - Chọn xe chọn VinFast" diễn ra tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc, khách hàng đủ điều kiện đăng ký và đặt cọc mua ô tô điện VinFast tại các sự kiện thuộc chương trình trong thời gian khuyến mại có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng VF 2, hoạt động quay thưởng được tổ chức định kỳ hằng tháng, với mỗi tháng một khách hàng may mắn nhận giải thưởng là xe điện VinFast VF 2.

Đặc biệt, buổi bàn giao diễn ra đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong khi chị Diễm cũng đang công tác trong ngành giáo dục. Sự trùng hợp này khiến dịp nhận xe của chị thêm phần đáng nhớ khi từ quyết định mua một chiếc VF 3, chị đã nhận cùng lúc hai chiếc ô tô điện tại VFX Thủ Đức.

Khách hàng Quỳnh Diễm là chủ nhân đầu tiên trúng thưởng xe VF 2 trong khuôn khổ chương trình “Thu xăng đổi điện” của VinFast.

Buổi bàn giao và trao thưởng có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Trường Giang - Tổng Giám đốc VinFast VFX, cùng đại diện VinFast. Trong chương trình, showroom VFX Thủ Đức đã thực hiện bàn giao chiếc VF 3 khách hàng đã đặt mua, đồng thời phối hợp cùng VinFast trao giải thưởng VF 2 và hướng dẫn khách hàng những thông tin cần thiết trước khi sử dụng xe.

Đại diện VFX cho biết, việc duy trì kết nối và đồng hành cùng khách hàng sau khi mua xe là một trong những hoạt động được hệ thống chú trọng, bên cạnh công tác tư vấn sản phẩm, bàn giao và hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Trường Giang - Tổng Giám đốc VinFast VFX chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi khách hàng đã lựa chọn mua xe tại VFX Thủ Đức và tiếp tục nhận được may mắn từ chương trình của VinFast. Hệ thống VFX luôn mong muốn duy trì sự kết nối với khách hàng từ thời điểm lựa chọn sản phẩm đến suốt quá trình sử dụng, để mỗi lần khách hàng quay lại showroom đều nhận được sự đón tiếp và hỗ trợ chu đáo nhất".

Đối với chị Quỳnh Diễm, giải thưởng là niềm vui bất ngờ sau quyết định mua VinFast VF 3. Tại buổi trao giải, chị đã có dịp chia sẻ cảm xúc khi biết mình trúng thưởng, lý do lựa chọn mua xe tại VFX Thủ Đức và dự định sử dụng chiếc VF 2 vừa nhận.

"Đầu tiên là tôi rất tin tưởng, lựa chọn xe điện VF 3 của công ty VinFast, đây cũng là nỗ lực của bản thân và gia đình đã cố gắng có được chiếc xe này. Thật sự cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội tham gia chương trình và còn là khách hàng đầu tiên trúng xe VF 2 nữa. Cảm ơn công ty đã hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình mua VF 3, chúc những khách hàng sau cũng gặp được may mắn như gia đình mình", chị Quỳnh Diễm chia sẻ tại buổi nhận xe.

VinFast VF 2 là mẫu ô tô điện đô thị cỡ nhỏ, thiết kế hai cửa với bốn chỗ ngồi, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày. Theo giá bán do VinFast công bố, mẫu xe có giá niêm yết 188 triệu đồng, bao gồm pin. Đây là mức giá tham khảo của chiếc xe được trao thưởng, chưa tính các khoản thuế, phí liên quan.