Từng đỗ thủ khoa Nhạc viện, được Mỹ Tâm khuyên thi hoa hậu

Ở tuổi 24, Muộii là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của làng nhạc Việt. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,76 m, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng nhờ khả năng ca hát, sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ. Đáng chú ý, trước khi được biết đến rộng rãi qua các chương trình truyền hình, cô từng đỗ thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM.

Muộii là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng của V-pop

Muộii tên thật là Hồ Võ Thanh Thảo, sinh năm 2002 tại TP.HCM. Cô sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc và được bố mẹ tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ.

Năm 4 tuổi, Thanh Thảo bắt đầu học đàn và tham gia các hoạt động văn nghệ tại nhà thiếu nhi. Đến năm lớp 3, cô được gia đình cho theo học âm nhạc tại trung tâm của NSND Tạ Minh Tâm. Khi học lớp 8, cô tiếp tục làm quen với guitar và bắt đầu tập sáng tác. Một trong những ca khúc đầu tay của Thanh Thảo là Cảm ơn cha, được phát hành khi cô còn nhỏ tuổi.

Muộii ngày nhỏ

Năm 2014, ở tuổi 12, Thanh Thảo lần đầu xuất hiện trên truyền hình khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí. Cô trở thành thành viên đội huấn luyện viên Lam Trường và lọt Top 12 chung cuộc. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tiếp tục duy trì niềm đam mê âm nhạc, đồng thời trau dồi khả năng thanh nhạc và chơi nhạc cụ.

Năm 2020, Thanh Thảo đỗ thủ khoa đầu vào hệ trung cấp, chuyên ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM. Bên cạnh việc học, cô thường xuyên biểu diễn tại các quán cà phê acoustic, đăng tải video cover lên mạng xã hội và từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng tự hát, tự đàn và sáng tác.

Năm 2021, Muộii góp giọng trong ca khúc Chuyện đôi ta kết hợp cùng Emcee L, thành viên nhóm Da LAB. Bài hát nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, giúp giọng hát của cô tiếp cận đông đảo khán giả trẻ.

Cũng trong giai đoạn này, Muộii tham gia ban nhạc Starry Night với vai trò giọng ca chính, đồng thời tiếp tục phát triển các sáng tác cá nhân. Ngoài thanh nhạc, cô còn có khả năng chơi piano, guitar, guitar bass và trống.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2023 khi Muộii tham gia Vietnam Idol. Ngay từ những vòng đầu, nữ ca sĩ gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc, khả năng chơi guitar và phong cách trình diễn tự tin.

Cô từng nhận được vé vàng vào vòng nhà hát tại Vietnam Idol 2023

Đặc biệt, trong chương trình, Thanh Thảo còn nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Với chiều cao 1,76 m cùng gương mặt thanh tú, cô từng được ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét có sắc vóc phù hợp để thử sức tại các cuộc thi hoa hậu.

Không chỉ dành lời khen cho ngoại hình, Mỹ Tâm còn đánh giá cao khả năng trình diễn của Thanh Thảo. Sau tiết mục Nhé anh, nữ ca sĩ được đàn chị nhận xét là một "thần tượng thế hệ mới". Màn trình diễn gây ấn tượng khi cô vừa hát, vừa chơi guitar điện và thể hiện phong cách âm nhạc cá tính.

Khép lại Vietnam Idol 2023, Muộii lọt Top 5 chung cuộc. Dù không giành ngôi vị cao nhất, cuộc thi giúp cô được công chúng biết đến rộng rãi hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Năm 2025, Muộii tiếp tục tham gia chương trình Em xinh say hi. Tại đây, nữ ca sĩ thử sức với nhiều phong cách âm nhạc, thể hiện khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và vũ đạo qua các tiết mục như AAA, Easier, So đậm và Em chỉ là.

Dù phải dừng chân ở Live Stage 3, Muộii vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả nhờ hình ảnh trẻ trung, năng động và khả năng biểu diễn đa dạng.

Muộii tại chương trình Em xinh say hi

Sau chương trình, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp với những sản phẩm như Vào một ngày khác và Dầm mưa (Nhưng không cảm lạnh) kết hợp cùng ERIK. Trong đó, ca khúc hợp tác với ERIK thu hút sự chú ý trên mạng xã hội thông qua các video nhảy theo nhạc.

Bố mẹ bán cơm gà, nhiều năm ở nhà thuê và ước mơ mua nhà báo hiếu

Bên cạnh thành tích học tập và hành trình theo đuổi nghệ thuật, câu chuyện gia đình của Muộii cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ít ai biết, nữ ca sĩ lớn lên trong một gia đình kinh doanh cơm gà tại TP.HCM. Suốt nhiều năm, quán ăn nhỏ là nguồn thu nhập chính để bố mẹ cô trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Muộii tiết lộ gia đình vẫn sống ở nhà thuê dù bố mẹ đã kinh doanh cơm gà khoảng 15 năm. Từ nhỏ, cô nhiều lần chứng kiến cảnh cả nhà chuyển chỗ ở vì chưa có điều kiện sở hữu một căn nhà riêng.

Dù kinh tế không dư dả, bố mẹ Muộii vẫn cố gắng đầu tư cho con gái theo đuổi nghệ thuật. Cả hai đều có niềm đam mê âm nhạc từ thời trẻ nhưng không đủ điều kiện phát triển theo con đường chuyên nghiệp. Vì vậy, khi nhận thấy năng khiếu của Thanh Thảo, họ luôn tìm cách tạo điều kiện để con được học tập và biểu diễn.

Muộii được gia đình ủng hộ khi theo đuổi con đường âm nhạc

Bố Muộii là ông Hồ Văn Đạt, trước đây từng làm công việc liên quan đến kiến trúc. Tuy nhiên, vì thường xuyên phải đi làm xa nhà, ông quyết định gác lại công việc để dành nhiều thời gian chăm sóc, đưa đón con gái đi học nhạc.

Nhớ lại những năm tháng ấy, Muộii không quên hình ảnh bố mẹ chắt chiu từng khoản tiền kiếm được từ quán cơm gà để đóng học phí cho mình. Có những lần, hai người phải gom cả những tờ tiền lẻ mệnh giá 2.000 đồng, 5.000 đồng mới đủ tiền nộp cho con.

Không chỉ được bố mẹ chăm lo, Muộii và anh trai cũng sớm quen với việc phụ giúp gia đình. Từ nhỏ, cả hai đã biết dọn bàn, chuẩn bị nước chấm, cắt lá chanh và làm những công việc thường ngày tại quán cơm gà.

Ngay cả khi bắt đầu được công chúng biết đến, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên trở về phụ bố mẹ bán hàng mỗi khi có thời gian rảnh. Hình ảnh Muộii để mặt mộc, ăn mặc giản dị, tất bật phục vụ khách tại quán cơm gà từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau khi cô tham gia Em xinh say hi, quán ăn của gia đình cũng được nhiều khán giả tìm đến ủng hộ, khiến lượng khách có thời điểm tăng mạnh.

Dù đã có những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp, Muộii từng thừa nhận hoàn cảnh kinh tế gia đình khiến cô gặp không ít bất lợi khi bước vào môi trường giải trí chuyên nghiệp. Có thời điểm, nữ ca sĩ cảm thấy chạnh lòng vì không có ê-kíp hỗ trợ như một số nghệ sĩ trẻ khác.

Tuy nhiên, thay vì xem đó là lý do để từ bỏ, Muộii luôn coi sự hy sinh của bố mẹ là động lực để tiếp tục cố gắng.

Đáng chú ý, khi tham gia Em xinh say hi năm 2025, trong lúc nhiều thí sinh bày tỏ mong muốn nổi tiếng hoặc có thêm những bản hit, Muộii lại khiến khán giả xúc động khi chia sẻ ước mơ lớn nhất của mình là xây một căn nhà cho bố mẹ.

Với Muộii, một căn nhà không đơn thuần là mục tiêu vật chất mà còn là cách cô báo đáp những năm tháng bố mẹ vất vả nuôi dưỡng, đồng hành cùng mình trên con đường âm nhạc.

Từ cô bé được nuôi lớn bằng những đồng tiền kiếm được từ quán cơm gà, đến nữ thủ khoa Nhạc viện và ca sĩ được đông đảo khán giả trẻ biết đến, Muộii đang từng bước khẳng định bản thân trong làng nhạc Việt. Trên hành trình ấy, mong muốn lớn nhất mà cô từng chia sẻ vẫn là có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho bố mẹ, những người đã dành nhiều năm vun đắp giấc mơ nghệ thuật của con gái.