Mới đây, em trai NSƯT Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ về một thói quen của mẹ anh ở tuổi 88.

Anh chia sẻ: "Dù đã gần 90 tuổi nhưng mẹ em vẫn luôn giữ thói quen làm đẹp, trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi thức dậy. Phụ nữ dù tuổi nào nào cũng phải đẹp đúng không cả nhà?".

Mẹ Hoài Linh

Đi kèm bài đăng là một bức ảnh chụp mẹ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ khi mới ngủ dậy, vẫn đang ngồi trên giường. Dù không đi đâu nhưng bà vẫn trang điểm nhẹ nhàng, tô chút son.

Phía dưới bài đăng, rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đều bày tỏ sự thán phục, trầm trồ với mẹ Hoài Linh khi ở tuổi 88 vẫn đẹp lão, chỉn chu mọi lúc mọi nơi.

Thói quen này được mẹ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ duy trì nhiều năm. Kể cả sau khi chồng qua đời, bà vẫn không bỏ thói quen này. Dù đã tuổi cao và ít khi ra ngoài, chủ yếu thời gian ở trong nhà nhưng bà vẫn trang điểm nhẹ mỗi khi thức dậy.

Sở dĩ mẹ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ luôn trang điểm nhẹ vì trong nhà luôn có người giúp việc và các con cái tuy không sống cùng nhà, nhưng thường xuyên về qua nhà thăm mẹ, chưa kể khách khứa gần xa tới chơi. Vì thế, bà luôn có sự chuẩn bị sẵn để tiếp đón mọi người.

Ảnh chụp Hoài Linh, Dương Triệu Vũ và cha mẹ

Ngoài thói quen trang điểm, mẹ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ còn có một thói quen khác là tự ngồi đàn hát. Bà có một chiếc đàn ukele và thường ngồi chơi đàn, hát.

Theo Dương Triệu Vũ, đây là cách để mẹ anh rèn luyện đầu óc, giữ được sự minh mẫn, linh hoạt khi tuổi đã cao. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ một đoạn clip ngắn quay lại cảnh mẹ anh ngồi đàn hát rất hay, chuẩn cao độ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, được biết đến là thân mẫu của danh hài Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ và ca sĩ Phương Trang.

Bà Lệ Phương kết hôn cùng ông Võ Tòa sinh hạ được 6 người con, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh là con trai trưởng. Thời trẻ, bà Lệ Phương từng bươn chải qua nhiều công việc, bao gồm cả việc điều hành một nhà hộ sinh nhỏ tại Cam Ranh để nuôi nấng đàn con thơ.

Sự hy sinh thầm lặng và đức tính chịu thương chịu khó của bà chính là nền tảng vững chắc tạo nên sự thành danh của các con sau này. Suốt hơn nửa thế kỷ chung sống, bà và người chồng quá cố chưa từng một lần tranh cãi, tạo nên một gia đình kiểu mẫu.

Ở tuổi gần 90, bà vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, lạc quan và tận hưởng tuổi già viên mãn trong sự chăm sóc, hiếu nghĩa vẹn tròn từ con cháu.