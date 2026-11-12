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Đàn em SN 1976 ở Mỹ nói thẳng về quan hệ với NSƯT Hoài Linh

| | Lifestyle

Thúy Nga lên tiếng khi được hỏi về quan hệ với Hoài Linh.

Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã lên tiếng đáp thẳng khi một khán giả hỏi có còn liên lạc với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh không: "Tôi còn". Lời đáp này như một khẳng định về quan hệ bền chặt giữa Thúy Nga và Hoài Linh dù đã lâu cả hai không xuất hiện cùng nhau.

Đàn em SN 1976 ở Mỹ đáp thẳng quan hệ với NSƯT Hoài Linh - Ảnh 1.

Thúy Nga và Hoài Linh

Được biết, Thúy Nga và Hoài Linh có mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó lâu năm, là cặp đôi ăn ý trên sân khấu hài hải ngoại lẫn trong nước suốt thập niên 2000. Dù không còn diễn chung thường xuyên do định hướng công việc và khoảng cách địa lý, cả hai vẫn giữ tình nghĩa anh em thân thiết, luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Hoài Linh luôn dành sự quan tâm và quý mến cho đàn em, trong khi Thúy Nga nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự dìu dắt của đàn anh. Trong đời sống cá nhân, họ giữ liên lạc và sẵn sàng đứng chung sân khấu hoặc xuất hiện trong các dự án quan trọng khi có dịp phù hợp.

Cách đây vài năm, khi Hoài Linh thực hiện liveshow kỷ niệm sự nghiệp, Thúy Nga cũng tới góp một tiểu phẩm diễn chung. Nữ danh hài chia sẻ, dù rất bận rộn với công việc buôn bán và gần như không đi diễn nhưng vẫn nhận lời tham gia cùng Hoài Linh dù tập kịch khá vất vả. Cô thậm chí còn bế tắc vì không tìm được tiểu phẩm nào ưng ý để diễn cùng Hoài Linh nhưng đến cuối cùng vẫn hoàn thành.

Đàn em SN 1976 ở Mỹ đáp thẳng quan hệ với NSƯT Hoài Linh - Ảnh 2.

Tiếp đó, Thúy Nga chia sẻ thêm về bản thân tại livestream: "Nhiều người nói tôi chơi với nghệ sĩ nam nhiều hơn nghệ sĩ nữ.

Thực ra mà nói, mấy bạn nghệ sĩ nữ thích làm đẹp, đi shopping, spa, thư giãn kiểu chill chill. Tôi thì cái thân phụ nữ nhưng cái cốt đàn ông nên thích chơi với đàn ông hơn.

Tôi là kiểu người làm cái gì cũng ào ào cho xong, không thích sửa soạn, trau chuốt như nhiều nghệ sĩ nữ khác nên có lẽ không hợp, tôi hợp với đàn ông hơn".

Được biết, Thúy Nga chơi thân với nhiều nghệ sĩ nam như Leon Vũ, Quang Lê, Tuấn Cảnh… và thường xuyên xuất hiện cùng họ. Cô cũng chơi với nhiều nghệ sĩ nữ nhưng không xuất hiện thường xuyên cùng nhau. Một trong những nữ đồng nghiệp Thúy Nga xuất hiện cùng nhiều nhất là ca sĩ Như Ý.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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