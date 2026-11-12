Nam nghệ sĩ SN 1977 sở hữu hơn 3.000m² đất tại Củ Chi, U50 chưa vợ con đăng chia sẻ gây chú ý

Mới đây, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái nhân ngày độc thân 11/11. Nam ca sĩ hài hước viết: "Sắp hết ngày độc thân lại đến ngày mơ mộng".

Chia sẻ ngắn gọn của anh nhận được hơn 300 bình luận. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện Phi Hùng ở tuổi 49 vẫn chưa kết hôn, sinh con cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hóm hỉnh: "Độc thân mà vẫn phong độ vẫn tuyệt vời ca sĩ Phi Hùng ơi"; "Độc thân sợ gì độc thân. Bao nhiêu cô gái xa gần cạnh bên. Giọng hát cứ mãi tăng lên. Nhiều người mê mẩn sợ phiền mà thôi"; "Anh ơi! Lấy vợ thôi!"; "Không ai đánh thuế ước mơ. Vì vậy cứ mơ đi anh vì giấc mơ nào cũng rất đẹp"...

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977, là giọng ca quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X. Anh ghi dấu ấn qua chất giọng trầm ấm cùng loạt ca khúc nhạc Hoa lời Việt đình đám đầu những năm 2000. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ duy trì hình ảnh giản dị, kín tiếng.

Anh sinh ra tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, Phi Hùng thi đỗ vào Trường Múa Việt Nam và theo học chuyên ngành múa ballet. Năm 1996, anh tốt nghiệp loại ưu, sau đó công tác tại Đoàn Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương. Cuối năm 1998, anh chuyển vào TP.HCM làm việc tại Đoàn Ballet Tháng Mười.

Năm 2000, khi đang hướng dẫn vũ đạo tại Trung tâm Tài Năng Mới, Phi Hùng có cơ duyên đến với nghề ca hát sau một buổi giao lưu karaoke. Giọng hát của anh tình cờ lọt vào tai giám đốc trung tâm Thủy Nguyễn. Nhận thấy khả năng ca hát của nam nghệ sĩ, bà mời anh trở thành ca sĩ độc quyền.

Từ năm 2000 đến 2002, Phi Hùng tổ chức 3 liveshow riêng. Tên tuổi của anh nhanh chóng được đông đảo khán giả biết đến qua loạt ca khúc như Tình đơn côi , Dáng em , Mưa tuyệt vọng , Anh không muốn ra đi và Vắng cha . Về sau, anh tiếp tục sáng tác và thể hiện nhiều ca khúc hướng đến quê hương, tình cảm gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh âm nhạc, Phi Hùng còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Hải âu , Khi đàn ông có bầu , Dốc tình , Lục Vân Tiên , Xin lỗi tình yêu . Vai diễn Vũ Lâm trong phim Hải âu giúp anh giành giải Diễn viên triển vọng của Hội Điện ảnh Việt Nam tại giải Cánh Diều 2003.

Ở tuổi U50, nam ca sĩ vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Anh từng chia sẻ không chịu áp lực phải kết hôn, sinh con khi chưa tìm được người phù hợp. Phi Hùng cũng từng vướng tin đồn tình cảm với quản lý Thủy Nguyễn, song cả hai khẳng định chỉ là tri kỷ trong công việc.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phi Hùng còn kinh doanh bất động sản và có nền tảng kinh tế ổn định sau nhiều năm làm nghề. Anh sở hữu nhà phố tại TP.HCM cùng khu nhà vườn rộng hơn 3.000m² ở Củ Chi. Không gian này được nam ca sĩ sử dụng để nghỉ ngơi, trồng cây và tận hưởng cuộc sống riêng.