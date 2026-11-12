Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng bàn ăn gỗ mặt kính? 2 kiểu bàn mới đẹp sang, dễ lau chùi đang được ưa chuộng hơn

Nhắc đến bàn ăn trong những ngôi nhà Việt trước đây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bộ bàn ghế gỗ chắc chắn, phía trên đặt thêm một tấm kính dày để bảo vệ mặt bàn. Đây từng là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích bởi độ bền, vẻ đẹp truyền thống và khả năng hạn chế dầu mỡ, thức ăn bám trực tiếp vào gỗ. Tuy nhiên, khi thế hệ trẻ bắt đầu xây dựng tổ ấm riêng, gu thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng nội thất cũng có nhiều thay đổi. Thay vì những bộ bàn ăn gỗ phủ kính quen thuộc, họ có thêm nhiều lựa chọn với kiểu dáng thanh thoát, chất liệu hiện đại và phù hợp với không gian sống ngày nay.

Vì sao bàn ăn gỗ mặt kính không còn là lựa chọn ưu tiên của một số gia đình?

Dù có ưu điểm về độ bền và khả năng bảo vệ mặt gỗ, kiểu bàn ăn này vẫn tồn tại một số hạn chế khiến nhiều gia đình trẻ cân nhắc khi lựa chọn nội thất.

1. Khó vệ sinh phần tiếp giáp giữa kính và gỗ

Trong quá trình ăn uống, nước và vụn thức ăn có thể lọt xuống khe giữa hai lớp vật liệu. Việc lau mặt kính hằng ngày không giải quyết được phần bụi bẩn bên dưới. Muốn vệ sinh kỹ, gia đình phải nhấc tấm kính ra, khá bất tiện vì kính thường dày và nặng.

2. Dễ để lộ vết bẩn

Mặt kính bóng rất dễ lưu lại dấu vân tay, vệt dầu mỡ hay những vòng tròn do đáy cốc nước để lại. Đôi khi, dù vừa lau bàn xong, bề mặt vẫn xuất hiện những vệt mờ, khiến khu vực ăn uống trông thiếu sạch sẽ.

3. Chưa phù hợp với gu nội thất của một bộ phận người trẻ

Những bộ bàn ăn gỗ truyền thống thường mang vẻ đẹp bề thế, chắc chắn. Tuy nhiên, khi xu hướng thiết kế nhà ở chuyển sang đề cao sự tối giản, thanh thoát, nhiều người trẻ lại muốn tìm kiếm những mẫu bàn có kiểu dáng nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là với các căn hộ có diện tích khiêm tốn. Từ những thay đổi trong nhu cầu sử dụng, hai kiểu bàn ăn dưới đây đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều gia đình.

Giải pháp 1: Bàn ăn mặt đá nung kết

Một trong những chất liệu đáng chú ý trên thị trường nội thất hiện nay là đá nung kết. Đây là vật liệu được sản xuất từ các thành phần khoáng chất thông qua quá trình ép và nung ở nhiệt độ cao, tạo nên bề mặt có độ cứng cao, độ hút nước thấp và nhiều lựa chọn về màu sắc, đường vân. Bàn ăn mặt đá nung kết thường được kết hợp với chân kim loại hoặc chân gỗ có thiết kế thanh thoát. Tùy sở thích, gia đình có thể chọn mặt đá trắng vân mây, xám, đen hoặc những gam màu tự nhiên với đường vân mô phỏng đá marble.

1. Không cần phủ thêm kính bảo vệ

Khác với bàn gỗ truyền thống, mặt đá nung kết chất lượng tốt có khả năng chống trầy xước, hạn chế thấm nước và chịu nhiệt tương đối tốt. Nhờ đó, gia đình có thể sử dụng trực tiếp mà không cần đặt thêm một lớp kính phía trên. Việc loại bỏ lớp vật liệu trung gian cũng giúp mặt bàn trông liền mạch, giảm tình trạng bụi bẩn tích tụ trong các khe tiếp giáp.

2. Lau dọn sau bữa ăn thuận tiện

Đối với những gia đình thường xuyên ăn uống tại nhà, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ, chuyện nước canh, nước mắm hay dầu mỡ rơi xuống bàn khó tránh khỏi. Bề mặt đá nung kết có độ hút nước thấp nên việc xử lý những vết bẩn thông thường khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa phù hợp để vệ sinh. Nếu không thích bề mặt dễ lộ dấu tay, mọi người có thể ưu tiên loại đá hoàn thiện nhám mịn thay vì bóng gương.

3. Mang đến diện mạo hiện đại cho phòng ăn

Điểm hấp dẫn của loại bàn này còn nằm ở khả năng kết hợp với nhiều phong cách nội thất. Một chiếc bàn mặt đá sáng màu, chân kim loại mảnh có thể khiến khu vực ăn uống trông thanh thoát hơn. Trong khi đó, mặt đá vân xám hoặc đen lại tạo điểm nhấn cho những căn phòng sử dụng gam màu trung tính.

Tuy nhiên, đá nung kết vẫn có thể sứt cạnh hoặc nứt khi chịu va đập mạnh. Khi chọn mua, gia đình nên chú ý đến chất lượng mặt đá, kết cấu đỡ bên dưới và ưu tiên thiết kế bo góc nếu nhà có trẻ nhỏ. Dù vật liệu có khả năng chịu nhiệt tốt, sử dụng miếng lót nồi vẫn là thói quen nên duy trì.

Giải pháp 2: Bàn ăn gỗ liền mặt, không phủ kính

Không phải ai yêu thích nội thất hiện đại cũng muốn chuyển sang sử dụng mặt đá. Nhiều người trẻ vẫn đặc biệt yêu thích chất liệu gỗ, nhưng thay vì lựa chọn những bộ bàn ghế cầu kỳ và phủ kính bên trên, họ ưu tiên bàn gỗ có thiết kế đơn giản, bề mặt được xử lý hoàn thiện để sử dụng trực tiếp. Các mẫu bàn này thường có đường nét mềm mại, góc bàn bo tròn, chân bàn gọn gàng và sử dụng những gam màu gỗ tự nhiên như màu sồi, màu óc chó hoặc nâu sáng.

1. Giữ trọn vẻ đẹp và cảm giác tự nhiên của gỗ

Khi không có lớp kính phủ bên trên, đường vân và màu sắc của gỗ trở thành điểm nhấn chính. Người dùng cũng có thể cảm nhận trực tiếp bề mặt gỗ khi đặt tay lên bàn, thay vì cảm giác lạnh và trơn của kính. Đây là lý do kiểu bàn này rất phù hợp với những gia đình yêu thích không gian sống ấm cúng, gần gũi và nhẹ nhàng.

2. Đơn giản hóa việc vệ sinh hằng ngày

Mặt bàn gỗ được hoàn thiện bằng lớp phủ phù hợp có thể hạn chế sự thấm hút của nước và dầu mỡ, giúp việc lau chùi thuận tiện hơn. Không còn lớp kính rời phía trên, gia đình cũng không phải lo nước hay vụn thức ăn lọt xuống khe giữa hai bề mặt. Với những vết bẩn thông thường, một chiếc khăn mềm hơi ẩm là đủ để làm sạch, sau đó lau khô mặt bàn.

3. Dễ phối hợp với không gian sống của người trẻ

Thay vì mua cả bộ bàn ghế đồng nhất với kiểu dáng bề thế, gia đình có thể kết hợp bàn gỗ với ghế bọc nệm, ghế mây hoặc ghế có thiết kế đơn giản. Cách phối hợp này tạo cảm giác trẻ trung và linh hoạt hơn, đặc biệt phù hợp với những căn hộ có phòng khách, phòng bếp và khu vực ăn uống nằm trong cùng một không gian. Dĩ nhiên, bàn gỗ không phủ kính cũng đòi hỏi người dùng chú ý hơn trong quá trình sử dụng. Bạn nên lau ngay khi nước đổ ra bàn, dùng miếng lót khi đặt nồi nóng và tránh sử dụng chất tẩy rửa mạnh làm hỏng lớp phủ bảo vệ gỗ.

Bàn ăn gỗ mặt kính vẫn có giá trị riêng

Sự xuất hiện của những mẫu bàn ăn mới không có nghĩa là bàn gỗ mặt kính đã lỗi thời hay không còn đáng sử dụng. Với nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có bộ bàn ghế gỗ tốt, lớp kính phía trên vẫn là cách bảo vệ mặt gỗ hiệu quả, hạn chế trầy xước và giữ gìn món đồ có giá trị trong nhiều năm.

Nếu bộ bàn ăn hiện tại vẫn chắc chắn, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, mọi người không nhất thiết phải thay mới. Sự khác biệt giữa các thế hệ đôi khi chỉ nằm ở gu thẩm mỹ và cách tận hưởng không gian sống. Có người thích vẻ sang trọng, bề thế của gỗ truyền thống, có người lại yêu thích sự thanh thoát của mặt đá hay nét mộc mạc của bàn gỗ không phủ kính. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn phù hợp với thói quen sinh hoạt, diện tích ngôi nhà và ngân sách của gia đình.