Ronaldo bỏ xa Messi

Chiều tối 05/11/2026 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo đăng lên Instagram một video dài khoảng 5 phút. Trong video, anh ngồi đọc thư chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là lời chia tay màu áo đội tuyển, CR7 chưa treo giày. Nhưng chừng đó đủ khiến mạng xã hội “nổ tung”.

Đến 3h51 ngày 12/11/2026, video đã chạm mốc 591 triệu lượt xem. Ảnh chụp màn hình đang lan truyền ghi nhận 39 triệu lượt thích, 3,9 triệu bình luận và 7,6 triệu lượt chia sẻ lại. Nói đơn giản, cứ 10 người theo dõi Ronaldo thì gần như ai cũng đã xem video này ít nhất một lần.

Lượng tương tác khổng lồ với bài đăng từ giã ĐT Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo

Video của CR7 không cần đợi lâu mới viral. Chỉ sau 8 giờ, bài đăng đã có 22 triệu lượt thích và 2,3 triệu bình luận. Chưa tròn một ngày, video vượt 455 triệu lượt xem, kèm 32 triệu lượt thích, 3,2 triệu bình luận và 6,2 triệu lượt chia sẻ lại. Những ngày sau đó, các con số vẫn đều đặn tăng thêm hàng chục triệu theo thống kê từ gulfnews.

Cuộc so kè Messi - Ronaldo giờ chuyển lên cả Instagram. Messi cũng chia tay tuyển Argentina bằng một bài đăng ngày 31/08/2026, kèm bức thư viết tay. Tính đến 06/11/2026, bài này có hơn 460 triệu lượt xem, 20 triệu lượt thích, 892.000 bình luận và 2,6 triệu lượt chia sẻ lại.

Đặt hai bài cạnh nhau, chênh lệch hiện ra rõ ràng: lượt thích của Ronaldo gần gấp đôi Messi, bình luận gấp hơn 4 lần, lượt chia sẻ lại gấp gần 3 lần. Lượt xem là chỉ số duy nhất từng giằng co.

Trong ngày đầu Messi còn nhỉnh hơn, nhưng Ronaldo đã nhanh chóng vượt qua mốc hơn 460 triệu mà bài của Messi ghi nhận tính đến 06/11/2026. Một phần lợi thế đến từ “quân số”: tài khoản @cristiano hiện có 681 triệu người theo dõi, nhiều nhất Instagram, còn Messi có hơn 500 triệu.

Ronaldo cũng là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 681 triệu followers

Tuy nhiên, Messi vẫn đang là người giữ kỷ lục bài đăng nhiều lượt thích nhất lịch sử Instagram với tấm ảnh mừng vô địch World Cup 2022, có hơn 74 triệu lượt thích. Con số đó vẫn gần gấp đôi video chia tay của CR7.

Trước mắt, mốc 600 triệu lượt xem chỉ còn cách video của Ronaldo khoảng 9 triệu lượt. Với tốc độ hiện tại, đây chỉ còn là chuyện sớm muộn.