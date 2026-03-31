Nhiều gia đình bỏ bàn trà, đặt bàn ăn ngay phòng khách: Quyết định tưởng lạ nhưng giúp nhà rộng hơn, sống tiện hơn

Khi bàn trà không còn phù hợp với lối sống hiện đại

Trong nhiều năm, phòng khách gần như mặc định phải có sofa, TV và một chiếc bàn trà đặt giữa. Nhưng thực tế, cách bố trí này đang bộc lộ nhiều hạn chế khi thói quen sinh hoạt thay đổi.

Bàn trà vốn được thiết kế để đặt tách trà, điều khiển TV hay vài cuốn tạp chí. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, chiếc bàn thấp 40–50 cm này lại phải "kiêm nhiệm" quá nhiều việc: ăn uống, làm việc, học bài, thậm chí là nơi đặt laptop cả ngày.

Khi phải cúi người quá lâu để ăn hoặc làm việc, nhiều người bắt đầu nhận ra bàn trà không còn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Một số gia đình chia sẻ rằng họ thường xuyên phải ngồi co người trên sofa để ăn tối trước bàn trà, dẫn đến đau lưng hoặc cảm giác bất tiện khi sử dụng lâu dài.

Nói cách khác, chiếc bàn trà đang bị giao quá nhiều nhiệm vụ mà bản thân nó không được thiết kế để đáp ứng.

Vì sao nhiều người chuyển sang đặt bàn ăn trong phòng khách?

Theo các nhà thiết kế nội thất, xu hướng thay bàn trà bằng bàn ăn xuất hiện nhiều nhất ở 3 nhóm gia đình:

- Căn hộ nhỏ cần tối ưu diện tích

- Gia đình có con nhỏ cần không gian sinh hoạt chung

- Người làm việc tại nhà cần chỗ đặt máy tính

Điểm chung của các nhóm này là họ cần một không gian linh hoạt hơn thay vì phân chia chức năng cứng nhắc như trước đây.

Một chiếc bàn ăn cao khoảng 75 cm mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

- Có thể dùng để ăn uống thoải mái

- Phù hợp làm bàn làm việc hoặc học tập

- Mặt bàn rộng hơn, chứa được nhiều đồ

- Không cần thêm bàn phụ trong nhà

Thậm chí, nhiều gia đình cho biết sau khi thay bàn trà bằng bàn ăn, họ dành nhiều thời gian ở phòng khách hơn trước.

Không gian sinh hoạt chung trở nên thực sự "được sử dụng", thay vì chỉ để tiếp khách hoặc xem TV.

Phòng khách đa năng: Xu hướng sống mới

Một trong những thay đổi lớn nhất của thiết kế nội thất hiện đại là giảm sự phân chia chức năng cứng nhắc.

Trước đây:

- phòng khách để tiếp khách

- phòng ăn chỉ để ăn

- phòng ngủ chỉ để ngủ

Nhưng cuộc sống hiện đại linh hoạt hơn rất nhiều.

Một buổi tối điển hình có thể diễn ra như sau:

- con làm bài tập trên bàn

- mẹ dùng laptop làm việc

- bố đọc sách trên sofa

- cả nhà vẫn trò chuyện với nhau

Mỗi người làm một việc riêng, nhưng vẫn ở cùng một không gian. Chính trạng thái "ở cạnh nhau" này giúp tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Lợi ích rõ ràng nhất: Nhà trông rộng hơn

Một điều khá bất ngờ là việc thay bàn trà bằng bàn ăn không khiến phòng khách chật hơn, mà ngược lại còn giúp không gian thông thoáng hơn.

Lý do là:

- bàn ăn thường đặt gọn gàng theo trục

- lối đi rộng hơn (60 cm thay vì 30–40 cm)

- giảm bớt đồ nội thất nhỏ lẻ

Việc tối giản bớt đồ đạc giúp căn phòng nhìn rộng và gọn gàng hơn đáng kể. Đặc biệt với căn hộ 50–70m², giải pháp này giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo đầy đủ công năng.

4 lưu ý nếu muốn thử bố trí này

Nếu muốn thay bàn trà bằng bàn ăn trong phòng khách, bạn nên cân nhắc một số điểm sau:

1. Chọn kích thước phù hợp

Không gian nhỏ nên chọn bàn tròn hoặc bàn vuông nhỏ để dễ di chuyển. Không gian rộng có thể dùng bàn chữ nhật dài đặt sát tường.

2. Kết hợp ghế linh hoạt

Nên bố trí 1–2 ghế tiêu chuẩn bên cạnh sofa để tiện làm việc hoặc ăn uống.

3. Tạo nơi đặt đồ nhỏ

Có thể đặt bàn phụ nhỏ, kệ treo tường hoặc bàn có ngăn kéo để chứa điều khiển, khăn giấy, sạc điện thoại.

4. Giữ bố cục linh hoạt

Một số gia đình chọn bàn có bánh xe để dễ di chuyển khi cần thay đổi không gian. Những chi tiết nhỏ này giúp phòng khách luôn gọn gàng và tiện sử dụng lâu dài.

Không có thiết kế đúng tuyệt đối, chỉ có thiết kế phù hợp

Thực tế, không có quy chuẩn bắt buộc phòng khách phải có bàn trà hay phòng ăn phải tách riêng. Điều quan trọng nhất là cách không gian phục vụ cuộc sống của bạn.

Nếu một chiếc bàn lớn giúp cả gia đình ngồi cùng nhau nhiều hơn, làm việc thuận tiện hơn và giảm bớt đồ đạc dư thừa, thì đó là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Đôi khi, chỉ cần thay đổi một món đồ nội thất, cả cách sống trong nhà cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Và đó mới chính là ý nghĩa thực sự của một ngôi nhà.



