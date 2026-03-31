Style đi du lịch của Song Hye Kyo: Ít mà chất tới từng bộ

Dù mỗi chuyến du lịch chỉ diễn ra vài ngày nhưng luôn khiến chị em phải mong chờ. Không chỉ được thư giãn và trải nghiệm, chuyến du lịch còn là cơ hội để chị em được "bung lụa" với những bộ trang phục đẹp. Outfit đi du lịch nên đáp ứng được một số tiêu chí như thoải mái, nhẹ mát và lên hình sống ảo thật đẹp. Ngoài ra, trang phục đi du lịch cũng cần phù hợp với thời tiết ở nơi bạn đi nghỉ dưỡng. Để không phải suy nghĩ nhiều khi lựa chọn trang phục cho những chuyến du lịch, có một tấm gương mặc đẹp rất truyền cảm hứng, đó là Song Hye Kyo.

Áo sơ mi trắng chất liệu vải mát không chỉ phù hợp để mặc xuống phố mà chị em còn nên tận dụng cho những chuyến du lịch. Mẫu áo này ghi điểm ở sự trẻ trung, thanh lịch nhưng cũng phảng phất nét phóng khoáng khi Song Hye Kyo chọn áo sơ mi trắng dáng suông. Nửa kia hoàn hảo của mẫu áo chính là quần short, từ đó tạo nên bộ trang phục đúng chất đi du lịch. Tuy nhiên, Song Hye Kyo còn nâng cấp cả bộ trang phục bằng những bí kíp như đeo túi màu trung tính, tô điểm trang sức vàng, to son môi màu đậm.

Áo tank top trắng và quần đen tuy rất đơn giản, nhưng vẫn ghi điểm ở sự trẻ trung, phóng khoáng. Công thức này giúp chị em mặc đẹp mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Tổng thể trang phục đơn giản trở nên cool ngầu hơn rất nhiều nhờ chiếc kính râm. Chị em có thể diện outfit trên cho chuyến du lịch và cả buổi dạo phố cuối tuần.

Áo tank top dệt kim và chân váy bí ngô kết hợp với nhau rất ăn ý, từ đó tạo nên tổng thể trang phục trẻ trung, ngọt ngào. Các món phụ kiện như dây chuyền, túi vải tote và giày sneaker trắng đều góp phần tạo điểm nhấn nổi bật, nhưng vẫn hài hòa cho cả tổng thể. Tông màu trắng và kem làm chủ đạo gây ấn tượng về sự dịu dàng, mát mắt, phù hợp với ngày nắng.

Đôi khi không cần quá cầu kỳ trong cách lựa chọn trang phục du lịch. Chỉ cần một chiếc váy dài tông màu vàng rực rỡ, vẻ ngoài của người mặc trở nên vô cùng nổi bật, cuốn hút. Chiếc dây chuyền mảnh tạo nét long lanh cho tổng thể. Trong khi đó, tông son màu đậm tôn lên vẻ quyến rũ, nữ tính của người mặc.

Trẻ trung và năng động là ưu điểm của công thức gồm áo tank top, quần jeans xanh, giày sneaker trắng. Khi khoác ngoài áo bomber, vẻ ngoài của người diện càng thêm cá tính, thời thượng. Bộ trang phục trên phù hợp với những chuyến du lịch ở nơi có thời tiết lạnh. Vẻ ngoài của Song Hye Kyo rất cool và sang xịn mịn nhờ chiếc kính râm. Cách phối đồ trên còn giúp tôn dáng hiệu quả nhờ thiết kế áo lửng và quần cạp cao.

Áo thun trắng và chân váy bí ngô dáng dài tạo nên tổng thể trang phục trẻ trung, năng động nhưng không kém phần nữ tính. Đôi giày thể thao không hề "lạc điệu" với bộ cánh, trái lại còn tăng thêm hiệu quả hack tuổi, đồng thời cũng hài hòa với tông màu chủ đạo của outfit. Bằng cách tô điểm trang sức vàng, set trang phục của Song Hye Kyo càng trở nên sang trọng, đắt giá.

