Quỳnh Lương thông báo biến cố gia đình, bài đăng đau đớn lúc nửa đêm gây chạnh lòng

Giữa đêm muộn, Quỳnh Lương bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái đầy nghẹn ngào trên trang cá nhân, khiến cộng đồng mạng không khỏi chạnh lòng. Nữ diễn viên cho biết gia đình cô vừa nhận tin dữ khi bố được chẩn đoán mắc ung thư.

Trong bài đăng, Quỳnh Lương trải lòng: “Hôm nay cha mình được ‘khẳng định’ là ung thư. Nhà mình lại bắt đầu rơi vào sự hỗn loạn mới… Mẹ và em mình lại chuyển nhà, nhà cửa lại bỏ không. Cố gắng 8 năm bươn chải của mình có căn nhà khang trang cuối cùng vẫn không có người ở lại”. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chất chứa nỗi đau và sự bất lực của nữ diễn viên 9x khi biến cố ập đến quá đột ngột.

Bài đăng này của Quỳnh Lương nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời động viên, mong gia đình nữ diễn viên vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hiện tại, người hâm mộ đang liên tục gửi lời chúc sức khỏe đến Quỳnh Lương.

Vào tháng 6/2025, Quỳnh Lương từng đau buồn báo tin bà ngoại qua đời, để lại nhiều tiếc thương. Khi đó, nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ: "Con mất đi tuổi thơ thật rồi". Trước đó, cô cũng từng lên tiếng trên mạng xã hội về việc bà ngoại là nạn nhân của việc uống phải thuốc giả. Tình trạng sức khỏe của bà rơi vào nguy kịch, bị suy đa tạng và phải chạy thận khẩn cấp.

Quỳnh Lương kể lại khoảnh khắc đầy ám ảnh khi gia đình phải đưa bà đi cấp cứu giữa đêm, đồng thời ký giấy chấp nhận rủi ro. Cô chia sẻ: "Nhìn cảnh bà ngoại nửa đêm đi chạy thận, gia đình phải ký cả tá giấy tờ chấp nhận rủi ro có thể xảy ra mà cay. Thay những nạn nhân đã ra đi và những bệnh nhân đang chịu hậu quả những biên thuốc đó được không ạ. Tim, gan, thận hiến cho những người đang thoi thóp giành giật mạng sống đó đi nào".

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến với vai trò diễn viên truyền hình, cô từng hoạt động như một mẫu ảnh, người mẫu lookbook và sở hữu lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh cùng phong cách trưởng thành.

Khi chuyển hướng sang diễn xuất, cô dần tạo được dấu ấn qua nhiều dự án phim truyền hình giờ vàng. Nữ diễn viên thường đảm nhận những vai diễn có số phận nhiều biến cố, nội tâm phức tạp và dễ gây ra những ý kiến tranh luận từ khán giả.