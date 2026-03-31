Sunsilk thông báo "mất 1 vạn thùng serum" giữa TP. Hồ Chí Minh

M.A | 31-03-2026 - 10:22 AM | Lifestyle

Fanpage 15 triệu người theo dõi của Sunsilk phát thông báo bất ngờ thu hút đông đảo người dùng.

Ngày 30/3, fanpage Sunsilk Việt Nam (đã xác minh tick xanh) bất ngờ đăng thông báo về vụ "mất tích 1 vạn thùng Serum Sunsilk trong quá trình vận chuyển Quận 1". Bài đăng đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút nhận hàng ngàn bình luận, share chỉ sau vài giờ.

Cách diễn đạt nửa nghiêm túc nửa dí dỏm này không chỉ gây cười mà còn khéo léo lồng ghép sản phẩm serum – mặt hàng chủ lực của Sunsilk.

Ảnh chụp màn hình

Hàng loạt bình luận kiểu "Camera lắp sẵn đây ạ", "Serum mất là mất luôn mái tóc mượt mà", hay "Quận 1 camera dày đặc sao mất?" cho thấy cộng đồng mạng nhanh chóng "bắt sóng" đây là chiêu marketing giả lập thay vì sự cố thật. Tương tác bùng nổ giúp Sunsilk củng cố hình ảnh thương hiệu trẻ trung, gần gũi trên nền tảng Facebook – nơi họ đang dẫn đầu phân khúc chăm sóc tóc.

Hiện tượng này gợi nhớ vụ KitKat thật 100% xảy ra hôm 27/3 tại châu Âu. Theo Nestlé, 12 tấn chocolate KitKat (khoảng 413.793 thanh) bị cướp trắng trên đường vận chuyển từ Ý sang Ba Lan. Xe tải cùng hàng hóa "bốc hơi" hoàn toàn, khiến hãng phải lên tiếng phối hợp điều tra với cảnh sát Ý. Các báo lớn như CBS News, AP News đều đưa tin và gọi đây là "vụ cướp ngọt ngào" trước thềm Phục Sinh.

Sự trùng hợp về thời điểm (cùng tháng 3/2026) khiến nhiều netizen Việt bình luận liên kết: "Sunsilk học chiêu KitKat à?", "Mất serum còn đỡ, KitKat mất cả tấn!". Điều này vô tình tạo hiệu ứng lan tỏa kép, đưa câu chuyện từ fanpage địa phương lên tầm quốc tế.

Từ góc nhìn chuyên gia marketing, đây là điển hình "storytelling giả lập khủng hoảng" – lấy bối cảnh đời thực (mất hàng vận chuyển) để tạo drama, kích thích tương tác tự nhiên. Các thương hiệu lớn thường dùng chiêu này trên TikTok/Facebook, nơi thuật toán ưu tiên nội dung gây tranh cãi. Tuy nhiên, rủi ro hiểu lầm vẫn tồn tại nếu không có yếu tố hài hước rõ nét như Sunsilk đã làm.

Hiện fanpage Sunsilk tiếp tục thu hút rất nhiều người "đu trend" bình luận tương tác.


M.A

Nhịp sống thị trường

Từ 1/4, không chỉ Hang Múa mà 1 địa điểm nổi tiếng ở Ninh Bình đồng loạt tăng giá

Từ 1/4, không chỉ Hang Múa mà 1 địa điểm nổi tiếng ở Ninh Bình đồng loạt tăng giá

8 thiết kế nhà cửa tưởng tiện lợi nhưng càng dùng càng thấy phiền

8 thiết kế nhà cửa tưởng tiện lợi nhưng càng dùng càng thấy phiền Nổi bật

Nhiều gia đình bỏ bàn trà, đặt bàn ăn ngay phòng khách: Quyết định tưởng lạ nhưng giúp nhà rộng hơn, sống tiện hơn

Nhiều gia đình bỏ bàn trà, đặt bàn ăn ngay phòng khách: Quyết định tưởng lạ nhưng giúp nhà rộng hơn, sống tiện hơn

10:22 , 31/03/2026
Style đi du lịch của Song Hye Kyo: Ít mà chất tới từng bộ

Style đi du lịch của Song Hye Kyo: Ít mà chất tới từng bộ

09:58 , 31/03/2026
Quỳnh Lương thông báo biến cố gia đình, bài đăng đau đớn lúc nửa đêm gây chạnh lòng

Quỳnh Lương thông báo biến cố gia đình, bài đăng đau đớn lúc nửa đêm gây chạnh lòng

09:55 , 31/03/2026
Chuyện gì xảy ra với Hoa hậu Mai Phương khiến netizen lo lắng: "Phải đi khám ngay!"?

Chuyện gì xảy ra với Hoa hậu Mai Phương khiến netizen lo lắng: "Phải đi khám ngay!"?

09:38 , 31/03/2026

