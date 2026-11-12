Chi 800 triệu/năm cho app đặt đồ ăn, cô gái SN 1997 tiết lộ mức thu nhập siêu khủng

Park Jung-won (nghệ danh Tzuyang, sinh năm 1997) là một trong những YouTuber mukbang nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Sở hữu hàng chục triệu người theo dõi, Tzuyang gây chú ý không chỉ bởi khả năng ăn uống đáng kinh ngạc mà vẫn giữ được cân nặng lý tưởng ở mức 50kg, mà còn vì mức chi tiêu khiến nhiều người bất ngờ.

Trong lần xuất hiện với vai trò khách mời trên chương trình Radio Star của đài MBC, Tzuyang tiết lộ con số khiến dàn khách mời phải ngạc nhiên: 43 triệu won/năm (khoảng 800 triệu đồng) cho 1 ứng dụng đặt đồ ăn. Ngoài ứng dụng này, cô còn dùng thêm 2 ứng dụng đặt đồ ăn khác nữa, thế nên ngân sách thực tế của Tzuyang cho các app giao đồ ăn không chỉ dừng lại ở con số 43 triệu won/năm.

Khi được hỏi liệu chi phí ăn uống hàng tháng có thực sự lên tới con số đó hay không, Tzuyang xác nhận mà không cần nghĩ lấy 1 giây. Khách mời Choi Hong-man cũng góp lời rằng nếu tính cả tiền cô chiêu đãi bạn bè hay trợ lý và các nhân viên hỗ trợ trong quá trình quay video mukbang, mức chi tiêu đó hoàn toàn không có gì khó hiểu.

Tzuyang (Park Jung-won)

Một trong những lần ăn uống tốn kém nhất của Tzuyang là bữa ăn có tổng hóa đơn lên tới 3 triệu won (khoảng 55,5 triệu đồng). Nữ YouTuber cho biết thực đơn hôm đó có một con cua hoàng đế nặng khoảng 8 kg cùng 7-8 con cua khác, mỗi con nặng từ 3-4 kg. Đây là mức chi phí cho một bữa ăn khiến nhiều người khó hình dung đối với sinh hoạt thông thường.

Thói quen ăn uống đặc biệt cũng khiến căn bếp của Tzuyang có quy mô khác hẳn một hộ gia đình bình thường. Cô tiết lộ nhà mình có tới 4 chiếc tủ lạnh, được phân chia để bảo quản đồ uống, thực phẩm đông lạnh, nguyên liệu nấu ăn, nước sốt và kim chi. Ngoài ra, nữ YouTuber còn có một kho riêng để chứa các loại đồ ăn vặt.

Tzuyang cho biết lượng đồ ăn dự trữ có thể được cô tiêu thụ hết chỉ trong khoảng 2 ngày. Thậm chí, mỗi khi nhìn thấy những khoảng trống trong tủ lạnh, cô lại cảm thấy không yên tâm và muốn đặt thêm thực phẩm. Đối với đồ ăn cần bảo quản lạnh, cô thường thay mới sau khoảng 3 ngày, còn thực phẩm đông lạnh được bổ sung theo định kỳ.

Thu nhập lên tới 100 triệu won/tháng (khoảng 1,85 tỷ đồng)

Đằng sau mức chi tiêu khủng cho việc ăn uống của Tzuyang, thực tế cũng là một cách cô đầu tư cho công việc. Nữ Youtuber từng tiết lộ doanh thu từ kênh YouTube của cô rơi vào khoảng 100 triệu won/tháng (khoảng 1,85 tỷ đồng). Có thời điểm, doanh thu thực tế còn cao hơn. Cô giải thích rằng lượng tiền kiếm được phụ thuộc vào lượt xem.

Tuy nhiên, Tzuyang cũng nhấn mạnh rằng kiếm được nhiều tiền không đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền đó trở thành lợi nhuận. Nữ YouTuber cho biết chi phí sản xuất nội dung tăng tương ứng với quy mô doanh thu. Cô phải duy trì đội ngũ nhân viên đông đảo, đặc thù của nội dung mukbang cũng khiến chi phí mua thực phẩm trở thành một khoản đáng kể trong quá trình sản xuất video.

Tzuyang (Park Jung-won)

Bên cạnh đó, Tzuyang còn dành một phần thu nhập cho các hoạt động thiện nguyện. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy công việc được nhiều người yêu mến cũng đi kèm trách nhiệm san sẻ với cộng đồng. Khi đạt mốc 10 triệu người đăng ký, cô từng thực hiện khoản quyên góp 100 triệu won (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Thu nhập khủng nhưng không đầu tư

Dù có doanh thu lớn và mức chi tiêu đáng kinh ngạc, cách quản lý tiền bạc của Tzuyang lại khiến nhiều người bất ngờ hơn cả. Trong một video đăng tải trên kênh YouTube của nhà sản xuất Yoon Il-sang vào đầu năm nay, cô được hỏi về cách quản lý tài chính cá nhân trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn đầu tư chứng khoán.

Tzuyang trả lời khá dứt khoát rằng cô không tham gia đầu tư. Nữ YouTuber thừa nhận mình không hiểu biết nhiều về thị trường chứng khoán và cũng không có hứng thú tìm hiểu. Thậm chí, cô không gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng mà lựa chọn giữ tiền mặt. Cô cũng không đặt nặng suy nghĩ phải tìm cách khiến tài sản sinh lời hoặc tăng trưởng theo thời gian.

Câu trả lời này khiến Yoon Il-sang bất ngờ đến mức hài hước hỏi địa chỉ nhà của nữ YouTuber. Sự đối lập giữa mức thu nhập hàng tháng lên tới hàng tỷ đồng, chi phí ăn uống khổng lồ và cách giữ tiền khá đơn giản của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được chú ý.

Hiện tại, kênh YouTube của Tzuyang đã đạt 13,5 triệu người đăng ký, với 1.100 video được đăng tải, mang về hơn 4 tỷ lượt xem. Sau gần 8 năm hoạt động trong lĩnh vực Youtube Mukbang, Tzuyang đã trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc. Cô tiết lộ hướng đi tiếp theo của bản thân là vẫn duy trì công việc này, đồng thời sẽ mở cửa hàng mang thương hiệu của mình trong ngành F&B.

(Nguồn: Chosun)