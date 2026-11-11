Cuộc đời nam nghệ sĩ SN 1937 là "đệ nhất danh ca vọng cổ" vừa từ Mỹ về nước hát lần cuối

Nghệ sĩ Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1937 tại TP.HCM. Ngay từ nhỏ, nam nghệ sĩ đã say mê hát cải lương. Sau này, ông được nhiều người yêu quý dạy ca vọng cổ. Đến năm 1960, ông gia nhập đoàn cải lương Kim Chung.

Với giọng ca cao vút, sáng khỏe gọi là chất giọng đồng pha kim, ông nhanh chóng được nhiều khán giả gọi là "ông hoàng vọng cổ", "đệ nhất danh ca vọng cổ"...

Nghệ sĩ Minh Cảnh thời trẻ.

Nghệ sĩ Minh Cảnh những năm gần đây.

Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Minh Cảnh rời đoàn để tự lập gánh hát riêng mang tên Minh Cảnh kịch đoàn vào năm 1967. Trong một lần biểu diễn pha bay lượn ông gặp tai nạn sân khấu nghiêm trọng. Để chữa chạy, ông phải bán sạch tài sản tích góp khiến đoàn hát rơi vào cảnh kiệt quệ rồi tan rã.

Tới thập niên 1970, ông lại tỏa sáng với các vở cải lương được thu âm vào băng đĩa. Những bài tân cổ giao duyên ông hát cùng Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ... cũng phủ sóng rộng rãi, được khán giả yêu thích khắp miền Nam.

Đằng sau ánh đèn sân khấu, cuộc đời của "ông hoàng vọng cổ" cũng nhiều biến cố. Người vợ đầu tiên của ông là nghệ sĩ Kiều My. Bà là người vợ tào khang đã sinh cho ông 6 người con nhưng số phận nghiệt ngã khiến bà vắn số qua đời sớm vì tai nạn.

Đến năm 2005 ông được vợ sau bảo lãnh sang Mỹ. Trong thời gian sống ở xứ sở cờ hoa, con trai út của ông cũng qua đời khi còn rất trẻ, vào năm 2013. Theo Vnexpress đưa tin, thời điểm đó ông bị bệnh gout nặng nên không thể về Việt Nam tiễn con.

Nam 2023, nghệ sĩ Minh Cảnh trở về nước và tới thăm mộ người vợ đầu Kiều My. Đứng trước mộ vợ ông xúc động chia sẻ: "Anh đi đến đây cũng là đoạn cuối cuộc đời rồi. Anh cũng chẳng biết ngày nào sẽ trở về với hư vô cát bụi. Anh giờ đây không hề tiếc nuối, ham muốn điều gì nữa, chỉ mong sao được về Tây phương, được về bên gia đình".

Nghệ sĩ Minh Cảnh trong đêm nhạc giã từ sân khấu.

Cuộc sống tuổi già của ông ở xứ cờ hoa, được ông tâm sự cũng khá cô đơn vì không có nhiều show biểu diễn như ở Việt Nam.

"Tôi vẫn muốn về nước biểu diễn nhưng còn phải xem điều kiện kinh tế và sức khỏe thế nào. Không giấu gì, ở bên này cũng phải chạy ăn, kiếm tiền từng bữa. Hoàn cảnh của ai nấy biết", ông từng chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ vào năm 2025.

Và mới đây vào tối 7/11, ông đã thực hiện được mong muốn của mình khi trở về quê hương và được nhiều nghệ sĩ tổ chức cho đêm nhạc cuối cùng tri ân khán giả ở quê nhà.

Tại chương trình, ông không còn đủ sức để đứng hát mà phải ngồi. Ông cũng chỉ ca 2 bài gắn với tên tuổi nhưng vẫn được cả nghìn khán giả ủng hộ. Cuối chương trình nhiều người vẫn nán lại để xin chữ ký ông.