Nam nghệ sĩ SN 1963 giàu bậc nhất miền Bắc khoe ảnh thời nghèo khó

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ một bức ảnh hiếm chụp thời còn ấu thơ. Anh khoe: "Hồi đi học hinh mặc quần đùi đây".

Nhìn trong ảnh, Xuân Hinh chỉ khoảng 10 tuổi, rất gầy và nằm trong một gian nhà nhỏ, trên chiếc chiếu cói, bên cạnh là một chiếc nón cối, đúng khung cảnh quê nhà ngày xưa.

Xuân Hinh khoe bức ảnh thời thơ ấu

Rất nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh Xuân Hinh thời còn nhỏ. Thậm chí, có người còn dùng công nghệ AI phục chế bức ảnh trắng đen thành ảnh màu giúp nam nghệ sĩ.

Đây cũng là giai đoạn Xuân Hinh khó khăn nhất. Gia đình Xuân Hinh tuy không có truyền thống nghệ thuật, nhưng nhà cơ bản với bố là giáo viên, còn mẹ làm nội trợ.

Vì nhà nghèo, đông con nên tuổi thơ của Xuân Hinh phải nếm trải nhiều khó khăn, vất vả. Chứng kiến sự cơ cực đó nên từ trẻ Xuân Hinh đã chấp nhận làm mọi công việc để phụ giúp gia đình.

Năm 1977 khi đang học phổ thông, Xuân Hinh trúng tuyển vào Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh nên đã vào đó học. Tiếp đó, anh thi vào khóa 1 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa Kịch dân tộc.

Ảnh cũ của Xuân Hinh được phục chế lại bằng AI

Xuân Hinh tâm sự, hoàn cảnh gia đình anh lúc đó vẫn rất khó khăn, vất vả. Thấy con đi học không có tiền, mẹ anh thường chạy ra bến xe để gửi cho anh 20 ngàn đồng. Để có được số tiền đó, bà phải lội nước vớt 4 gánh bèo, gánh bộ 3 cây số, làm quần quật cả ngày.

Mỗi lần như vậy, Xuân Hinh cứ nhìn hình ảnh mẹ rồi khóc. Đến một ngày, anh không thấy mẹ gửi nữa. Biết mẹ không còn tiền để cho mình đi học vì phải lo cho các em ở nhà, Xuân Hinh quyết định đi buôn, buôn đủ thượng vàng hạ cám.

Trải qua nhiều cơ cực để vươn lên, hiện tại Xuân Hinh đã là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có bậc nhất miền Bắc với nhiều bất động sản hàng chục tỷ. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến khu Bảo tàng Đạo Mẫu rộng 5000 mét vuông trị giá cả nghìn tỷ đồng anh xây dựng, tâm huyết hàng chục năm.

Xuân Hinh hiện là nghê sĩ giàu có và có tầm ảnh hưởng bậc nhất miền Bắc

Bằng Kiều từng tiết lộ: "Anh Xuân Hinh giàu lắm, ngoài mấy căn biệt thự, nhà mặt đường còn có một cơ ngơi rộng 5000m2 ở Sóc Sơn. Cơ ngơi này có tiền cũng không mua được, không đo được bằng tiền".