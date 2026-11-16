Sự nhiệm màu cho em trai ruột Hoài Linh

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ kể lại tình huống trớ trêu mà anh gặp phải trong hành trình đến Seattle (Mỹ). Theo nam ca sĩ, từ 3h sáng, anh đã nhận được thông báo chuyến bay bị hủy. Nguyên nhân được anh cho biết là sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến các chuyến bay trên toàn nước Mỹ.

Dương Triệu Vũ chia sẻ tình cảnh anh bị mắc kẹt tại sân bay Mỹ

Sự việc khiến lịch trình di chuyển và biểu diễn của giọng ca Ngỡ bị đảo lộn. Không thể tiếp tục hành trình theo kế hoạch ban đầu, Dương Triệu Vũ phải loay hoay tìm phương án thay thế, dành cả buổi sáng để tìm mua vé máy bay mới.

Giữa tình huống tưởng chừng khó có thể xoay chuyển, nam ca sĩ cuối cùng vẫn tìm được chuyến bay phù hợp và đến Seattle kịp thời gian biểu diễn. Chia sẻ niềm vui sau hành trình đầy bất ngờ, anh viết: "Không thể tin mình đến Seattle kịp cho show diễn luôn. Xin cảm ơn sự nhiệm màu này".

Rất may, Dương Triệu Vũ vẫn xoay xở được để đến kịp buổi biểu diễn

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm trước tình huống bất ngờ mà nam ca sĩ gặp phải. Không ít người gửi lời chúc mừng, vui mừng khi anh vẫn kịp đến địa điểm tổ chức và mong buổi biểu diễn diễn ra thành công tốt đẹp.

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1983, là em út trong gia đình có tám người con. Anh là em trai của NSƯT Hoài Linh - một trong những nghệ sĩ hài được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến. Trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật vào năm 2010, Dương Triệu Vũ đã được biết đến qua các chương trình ca nhạc tại nước ngoài.

Dương Triệu Vũ là em trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh

Nam ca sĩ từng phát hành nhiều album như Thiên đàng đánh mất , Em ở đâu , Mãi mãi bên em và Siêu nhân . Năm 2011, anh được trao giải Ca sĩ được công chúng yêu thích tại giải Mai Vàng. Dòng nhạc trữ tình, ballad cùng những ca khúc như Ngỡ , Tìm em , Chơi vơi trong cơn đau góp phần tạo nên dấu ấn riêng của anh trong lòng khán giả.