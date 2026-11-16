Đúng 5 ngày nữa, khu du lịch 6.000 tỷ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra điều đặc biệt

Mới đây, fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao đăng tải thông báo về chương trình biểu diễn Flyboard và Jetski tại Biển Đại Nam, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026. Hình ảnh quảng bá gây chú ý với một người đứng trên thiết bị đặc biệt, được đẩy lên không trung nhờ hai luồng nước mạnh phun từ phía dưới. Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí được tổ chức tại Khu du lịch Đại Nam (phường Phú An, TP.HCM), hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thông báo được đăng tải trên trang của Khu Du lịch

Màn biểu diễn đưa người bay cao tới 20 m giữa biển nhân tạo

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình là màn biểu diễn Flyboard, hay còn gọi là ván bay nước. Khác với những trò chơi dưới nước thông thường, người biểu diễn không chỉ di chuyển trên mặt nước mà còn có thể bay lên không trung, xoay người, đổi hướng và thực hiện các động tác nhào lộn.

Flyboard hoạt động nhờ hệ thống phản lực nước áp suất cao. Khi thiết bị vận hành, luồng nước mạnh tạo lực đẩy giúp vận động viên bay lên khỏi mặt nước. Để thực hiện các động tác trên không, người điều khiển phải có kỹ năng giữ thăng bằng, phối hợp chuyển động và kiểm soát thiết bị chính xác.

Bên cạnh Flyboard, chương trình còn có sự xuất hiện của Jetski, loại mô tô nước có khả năng tăng tốc và chuyển hướng linh hoạt. Sự kết hợp giữa những màn bay trên không trung và hoạt động mô tô nước hứa hẹn tạo nên không khí sôi động tại khu biển nhân tạo.

Đáng chú ý, màn trình diễn Flyboard lần này có thể đạt độ cao khoảng 15–20 m so với mặt nước. Chương trình dự kiến diễn ra từ 12h đến 13h mỗi ngày, liên tục trong 4 ngày từ 21 đến 24/11. Không gian tổ chức cũng có quy mô đáng chú ý.

Cụ thể, Biển Đại Nam có tổng diện tích khoảng 21,6 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 20.000 m², chiều dài bờ biển gần 1,4 km. Hệ thống tạo sóng nhân tạo tại đây có khả năng tạo sóng cao tối đa khoảng 1,6 m, trong khi toàn bộ khu biển được giới thiệu có thể phục vụ khoảng 30.000 lượt khách cùng thời điểm.

Ảnh Trường đua Đại Nam

Hoạt động từng xuất hiện gần 10 năm trước, nay diễn liên tục 4 ngày

Thực tế, Flyboard và Jetski không phải những bộ môn mới xuất hiện tại Đại Nam. Gần 10 năm trước, khi Trường đua Đại Nam khai trương thử nghiệm vào ngày 29/1/2017, các màn biểu diễn này đã được đưa vào phục vụ du khách.

Ngày 30/1/2017, Trường đua Đại Nam khi đó được giới thiệu là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp các loại hình đua ngựa, đua chó, mô tô, Go-kart, Jetski và biểu diễn Flyboard. Ngay trong ngày khai trương, khán giả đã có cơ hội theo dõi những màn trình diễn ván bay nước.

Các hoạt động này sau đó tiếp tục xuất hiện tại Đại Nam trong những dịp lễ, Tết và một số chương trình cuối tuần. Riêng tháng 3/2026, ghi nhận hoạt động biểu diễn Flyboard tại Biển Đại Nam vào dịp cuối tuần. Sự kiện sắp tới không phải lần đầu tổ chức, nhưng đáng chú ý ở lịch biểu diễn liên tục 4 ngày, kết hợp cùng nhiều hoạt động văn hóa và thể thao khác.

Ảnh Trường đua Đại Nam

Theo lịch trình được công bố, du khách có thể thưởng thức biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, tham gia nhảy sạp và các trò chơi dân gian vào ngày 21, 22 và 24/11.

Tại khu phố đi bộ, chương trình ẩm thực ba miền dự kiến giới thiệu hơn 100 món ăn dân dã và món ăn đường phố. Trong khi đó, khu vực vườn thú sẽ tổ chức đua chó Greyhound vào lúc 10h và 14h hằng ngày, từ 21 đến 24/11. Riêng ngày 24/11 có thêm chương trình đua ngựa vào hai khung giờ tương tự.

Miễn phí vé cổng tại khu du lịch có vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng

Một thông tin đáng chú ý khác dành cho du khách là chính sách miễn phí vé vào cổng Khu du lịch Đại Nam tiếp tục được áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Theo thông báo của khu du lịch, chính sách này được duy trì đến hết ngày 31/12/2026.

Đặc biệt, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, từ ngày 20 đến 24/11, giáo viên còn được miễn phí vé tham quan Biển Đại Nam, vườn thú và trải nghiệm xe lửa nội khu. Để nhận ưu đãi, giáo viên cần mang theo thẻ giáo viên và thực hiện thủ tục nhận vé theo hướng dẫn của khu du lịch.

Tuy nhiên, miễn phí vé vào cổng không đồng nghĩa với việc tất cả các dịch vụ bên trong đều miễn phí. Du khách có nhu cầu vào khu biển, vườn thú hoặc sử dụng các trò chơi riêng nên kiểm tra điều kiện vé trước khi tham quan.

Khu du lịch Đại Nam, tên đầy đủ là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, gắn liền với doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Theo thông tin từng được Tạp chí Tri Thức (Znews) đăng tải, dự án khởi công xây dựng năm 1999, mất khoảng 9 năm để hoàn thiện và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 11/9/2008. Ông Huỳnh Uy Dũng từng tiết lộ tổng kinh phí xây dựng khu du lịch vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ảnh Đại Nam Thể thao Văn hóa

Quần thể có quy mô khoảng 450 ha, nổi bật với những công trình như đền thờ Kim Điện, dãy núi Bảo Sơn, biển nhân tạo, vườn thú mở, khu vui chơi giải trí và Trường đua Đại Nam. Đây cũng là nơi kết hợp các hoạt động tham quan văn hóa, du lịch tâm linh và giải trí hiện đại.

Với chương trình kéo dài từ ngày 21 đến 24/11, Đại Nam tiếp tục bổ sung các hoạt động phục vụ khách tham quan trong dịp cuối năm. Du khách có kế hoạch đến khu du lịch nên cập nhật lịch biểu diễn và điều kiện sử dụng dịch vụ để chủ động sắp xếp hành trình.