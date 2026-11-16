Mâm cơm nhà của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân là cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng bởi ngoại hình xứng đôi. Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Bên cạnh chuyện tình cảm, cuộc sống gia đình của hai diễn viên cũng trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt là những bữa ăn do Khả Ngân tự tay chuẩn bị.

Trước đó, Khả Ngân nhiều lần khiến khán giả bất ngờ khi trổ tài nấu nướng đảm đang. Sở trường của nữ diễn viên khá đa dạng, từ những món ăn quen thuộc đến các món cầu kỳ để chiêu đãi bạn bè. Cô từng tự tay chuẩn bị một bữa tiệc với thực đơn phong phú gồm sườn nấu cay, cơm chiên phủ trứng, súp gà, mì đúc lò, xíu mại... Các món ăn được kết hợp chỉn chu, cho thấy sự đầu tư của Khả Ngân mỗi khi vào bếp. Khả Ngân từng tiết lộ cô học hỏi bí quyết nấu nướng từ bà nội, nhờ đó tích lũy thêm kinh nghiệm để tự tay chăm sóc bản thân và gia đình.

Khả Ngân đảm đang, nấu ăn gia đình đủ món cầu kỳ

Cô thường xuyên vào bếp chuẩn bị những bữa tiệc đãi bạn bè

Những bàn tiệc của Khả Ngân chuẩn bị chỉn chu như nhà hàng

Kỹ năng nấu nướng, phối trộn nguyên liệu của Khả Ngân cũng được khen

Mâm cơm thịnh soạn nhà Khả Ngân

Từ khi mang thai, nữ diễn viên càng chú trọng đến chế độ ăn uống và ưu tiên những món tự nấu tại nhà. Thực đơn của cô có thêm nhiều lựa chọn tốt cho sức khỏe như nui xào, sinh tố rau củ... Những bữa ăn được phối hợp nhiều nhóm chất, trình bày đẹp mắt và có sự thay đổi để tránh nhàm chán.

Khả Ngân tự tay vào bếp chuẩn bị bữa ăn khi đang mang thai

Nữ diễn viên rất thích thú với việc làm bếp, nấu ra những món ngon chiêu đãi gia đình

Về phía Nhan Phúc Vinh, nam diễn viên ít khi chia sẻ những bữa ăn thường ngày trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong một chương trình, anh từng trổ tài làm món rau củ kho quẹt với phần trình bày khá bắt mắt. Những hình ảnh hiếm hoi về thực đơn của nam diễn viên chủ yếu xoay quanh rau củ và các nguồn đạm tốt, phù hợp với thói quen tập luyện thể thao. Có thể thấy, cả hai đều dành sự quan tâm nhất định đến việc ăn uống và chăm sóc sức khỏe.

Nhan Phúc Vinh khoe thành quả nấu ăn trong 1 chương trình

Những bữa ăn vội của anh cũng rất đơn giản

Mối quan hệ của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục đồng hành khi tham gia những buổi chạy bộ cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mối quan hệ của hai diễn viên chủ yếu được biết đến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp.

Từ đầu năm 2026, cả hai bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và có những tương tác thân thiết. Sau một thời gian vướng nghi vấn tình cảm, đến tháng 9/2026, Nhan Phúc Vinh công khai cầu hôn Khả Ngân. Cặp đôi sau đó cũng xác nhận chuẩn bị chào đón em bé đầu lòng.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh được công chúng ủng hộ

Chia sẻ về hành trình mới, Khả Ngân từng dành nhiều lời tình cảm cho bạn đời: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Nữ diễn viên cũng khẳng định việc bước sang vai trò mới không đồng nghĩa với chuyện tạm gác đam mê nghệ thuật. Cô vẫn yêu công việc, mong muốn tiếp tục theo đuổi những dự án và trải nghiệm mới trong thời gian tới. Trong khi đó, những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi, từ bộ ảnh tình cảm đến chuyện chuẩn bị đón thành viên mới, vẫn đang nhận được sự quan tâm và lời chúc phúc từ khán giả.

Cặp đôi sắp chào đón thêm thành viên nhí

Ảnh: FBNV