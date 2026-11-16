37% khả năng Jensen Huang sẽ ly hôn trước tháng 4/2027: Luật sư hé lộ một kịch bản ít ai ngờ

Khả năng ly hôn của Jensen Huang và vợ, bà Lori Huang, đang trở thành chủ đề được chú ý trên các thị trường dự đoán.

Tuy nhiên, theo nhận định của một luật sư chuyên về hôn nhân gia đình tại Mỹ, cặp đôi có thể chưa vội đưa ra quyết định chia tay công khai, ngay cả khi những bất đồng trong hôn nhân đã xuất hiện.

Trao đổi với Benzinga, bà Jacqueline Newman, luật sư chuyên xử lý các vụ ly hôn của giới thượng lưu và là đối tác quản lý tại công ty luật Berkman Bottger Newman & Schein LLP, cho rằng hai vợ chồng nhà Huang có cả lý do tài chính lẫn danh tiếng để trì hoãn việc công khai tình trạng hôn nhân.

"Nếu phải đoán ngay bây giờ, tôi nghĩ có lẽ họ sẽ không ly hôn ngay. Có thể sau này, nhưng chắc chắn không phải bây giờ", bà Newman nhận định.

Trên nền tảng dự đoán Polymarket, các nhà giao dịch hiện đánh giá khả năng Jensen Huang và Lori Huang nộp đơn hoặc công bố ly hôn trước ngày 31/3/2027 ở mức 37%. Nếu tính đến cuối năm 2026, tỷ lệ này là 20%.

Jensen Huang và vợ Lori Huang kết hôn năm 1985, trước khi Nvidia được thành lập khoảng 8 năm (Ảnh: SBS)

Đáng chú ý, hợp đồng dự đoán thời điểm tháng 12 đã thu hút khối lượng giao dịch khoảng 740.000 USD, cao hơn đáng kể so với mức 120.000 USD của hợp đồng tháng 3. Những con số này phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với khả năng cuộc hôn nhân của vị tỷ phú công nghệ đi đến hồi kết.

Dù vậy, đến thời điểm bài báo được đăng tải, cả Jensen Huang và vợ đều chưa công khai xác nhận kế hoạch ly hôn. Bản thân bà Newman cũng nhấn mạnh rằng bà không có thông tin trực tiếp về ý định của hai người. Những nhận định của nữ luật sư chủ yếu dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ việc tương tự trong giới giàu có.

Có thể chia tài sản trước khi chính thức ly hôn

Theo bà Newman, một kịch bản mà vợ chồng Jensen Huang có thể cân nhắc là đạt được thỏa thuận ly thân riêng tư, trong đó hai bên thống nhất các vấn đề tài chính và tài sản nhưng chưa vội nộp hồ sơ ly hôn.

Cách làm này có thể giúp họ giải quyết những vấn đề quan trọng trong quan hệ tài sản mà không phải lập tức đối mặt với sự chú ý của công chúng. Nói cách khác, về phương diện tài chính, hai người có thể tiến hành một quá trình tương tự ly hôn nhưng chưa chính thức chấm dứt hôn nhân về mặt pháp lý.

"Nếu tôi là người phụ trách quan hệ công chúng của họ, tôi sẽ khuyên họ nên im lặng trong một năm. Họ thậm chí có thể giải quyết mọi việc và không cần đưa ra thông báo công khai", bà Newman nói.

Theo nữ luật sư, đây không đơn thuần là câu chuyện tình cảm cá nhân. Với vị thế của Jensen Huang và vai trò của ông tại Nvidia, bất kỳ thông tin tiêu cực nào liên quan đến đời tư cũng có thể tạo thêm áp lực đối với doanh nghiệp. Vì vậy, việc giữ kín những thỏa thuận riêng tư có thể là lựa chọn mà cả hai bên cùng cân nhắc.

Tuy nhiên, bà Newman không cho rằng quá trình này nhất thiết diễn ra trong hòa thuận. Theo bà, hai người vẫn có thể đạt được một thỏa thuận riêng tư ngay cả khi mối quan hệ giữa họ không còn êm đẹp.

Nếu tiến hành phân chia tài sản, vợ chồng nhà Huang sẽ phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp, bao gồm nghĩa vụ thuế, kế hoạch thừa kế và các hoạt động từ thiện.

Bài toán tài sản hàng chục tỷ USD

Theo Forbes, tài sản của Jensen Huang được định giá khoảng 144 tỷ USD. Nếu giả định toàn bộ khối tài sản này được chia đều cho hai người, giá trị mỗi phần có thể lên tới hơn 72 tỷ USD. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính ước lượng, bởi tài sản thực tế thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng có thể khác với tổng tài sản được Forbes ghi nhận.

Nếu so sánh, con số giả định này gần gấp đôi giá trị 38 tỷ USD cổ phiếu Amazon mà Jeff Bezos nhận được trong quá trình ly hôn với MacKenzie Scott.

Jensen Huang và Lori kết hôn năm 1985, khoảng 8 năm trước khi Nvidia được thành lập. Theo thông tin trong bài viết của Benzinga, phần lớn cổ phần Nvidia mà hai người sở hữu được nắm giữ thông qua các quỹ tín thác do cả hai cùng quản lý.

Bà Newman cho rằng cấu trúc sở hữu này có thể giúp quá trình phân chia tài sản trở nên thuận lợi hơn, bởi hai bên có thể thương lượng về quyền lợi mà không nhất thiết phải bán cổ phiếu Nvidia trên thị trường.

Một yếu tố khác được nữ luật sư đề cập là quy định về ly hôn không cần chứng minh lỗi tại bang California, nơi Jensen Huang sinh sống và làm việc. Theo đó, hành vi ngoại tình không tự động khiến một bên bị bất lợi trong việc phân chia tài sản theo luật ly hôn của bang này.

Dù vậy, bà Newman cho rằng những tranh cãi liên quan đến đời tư vẫn có thể ảnh hưởng đến quá trình thương lượng riêng giữa hai vợ chồng. Nữ luật sư cũng lưu ý bà hoạt động tại New York nên không thể đưa ra đánh giá pháp lý đầy đủ về trường hợp cụ thể theo luật California.

Khi được hỏi sẽ đưa ra lời khuyên gì cho Lori Huang nếu cuộc hôn nhân thực sự kết thúc, bà Newman cho rằng hai bên nên giải quyết những vấn đề cần thiết nhưng chưa vội đưa mọi việc ra trước công chúng.

Theo bà, việc trì hoãn các thủ tục công khai có thể giúp cặp đôi hạn chế sự can thiệp từ dư luận cho đến khi những tranh cãi xung quanh đời tư lắng xuống.

Như vậy, dù thị trường dự đoán đang đặt ra những tỷ lệ cụ thể cho khả năng ly hôn của Jensen Huang, việc hai vợ chồng có thực sự chia tay hay không vẫn chưa có câu trả lời. Kịch bản giải quyết tài sản riêng tư, không lập tức công khai thủ tục ly hôn cũng là khả năng mà một luật sư có kinh nghiệm trong các vụ việc của giới thượng lưu đặt ra.

Nguồn: Yahoo