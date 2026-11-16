Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia sau bê bối đời tư

| | Thị trường chứng khoán

Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia và đã thảo luận phương án này với những người thân tín, trong bối cảnh các đồng minh của ông tìm cách vận động sự ủng hộ từ giới công nghệ và Nhà Trắng.

Theo Financial Times ngày 15/11, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, cựu CEO Nvidia Jensen Huang đã trao đổi với những người thân cận về khả năng quay trở lại điều hành tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới này.

Một đồng minh của ông Huang nói với Financial Times rằng họ đang tập hợp một "phòng tác chiến" (war room) gồm các lãnh đạo tại Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa cựu CEO Nvidia trở lại vị trí lãnh đạo. Nhóm này cũng dự định tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

Ảnh: Reuters

"Những người có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, ngoại trừ các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen", nguồn tin cho biết. Người này đồng thời khẳng định những nỗ lực vận động đưa Huang trở lại đều nhận được sự ủng hộ của chính ông.

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Financial Times đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO của hãng sản xuất chip Anh Arm Holdings, trong quá trình tìm kiếm người có thể kế nhiệm Jensen Huang.

Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ông Huang đã từ chức vào ngày 12/11, sau khi xuất hiện những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Bê bối đã đẩy nhà sản xuất chip này vào một cuộc khủng hoảng, đồng thời gây chấn động ngành công nghiệp AI, lĩnh vực mà Jensen Huang từng đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư và thúc đẩy phát triển.

Nguồn: Financial Times, Reuters

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải: Sau 30 năm, chứng khoán Việt Nam đứng trước một sứ mệnh lớn

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải: Sau 30 năm, chứng khoán Việt Nam đứng trước một sứ mệnh lớn Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 16-20/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 45%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 16-20/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 45% Nổi bật

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

08:12 , 16/11/2026
Pinetree lọt Top 10 ở hai hạng mục dịch vụ bán lẻ và chính sách phí

Pinetree lọt Top 10 ở hai hạng mục dịch vụ bán lẻ và chính sách phí

08:00 , 16/11/2026
Soi dòng tiền của Thế Giới Di Động và loạt đại gia bán lẻ: Hé lộ bài toán khó đằng sau con số lợi nhuận

Soi dòng tiền của Thế Giới Di Động và loạt đại gia bán lẻ: Hé lộ bài toán khó đằng sau con số lợi nhuận

00:06 , 16/11/2026
Giai đoạn nước rút cuối năm, chuyên gia Mirae Asset chỉ ra 4 biến số có thể chi phối VN-Index

Giai đoạn nước rút cuối năm, chuyên gia Mirae Asset chỉ ra 4 biến số có thể chi phối VN-Index

00:03 , 16/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên