Lịch chốt quyền cổ tức tuần 16-20/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 45%

Theo thống kê, có khoảng 22 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 16-20/11. Tuần này có 20 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 45% và thấp nhất là gần 4%.

Ngày 20/11 tới đây, Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 4.500 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 11/12.

Với 242,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG có thể trả tổng cộng khoảng 1.089,5 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức sắp tới.

Đồng thời, ngày 20/11 tới đây, Đầu tư Sài Gòn VRG cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến trong tháng 12/2026. Trong đó, nội dung lấy ý kiến chưa được công bố.

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/12/2026. Với hơn 46,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VLB sẽ chi khoảng 116,8 tỷ đồng trong đợt này.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 49% vốn điều lệ VLB tính đến cuối tháng 6/2026. Với tỷ lệ sở hữu này, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 57,3 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, HOSE: NSC) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Với tỷ lệ chi trả 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2,000 đồng. NSC hiện có hơn 17,5 triệu cp đang lưu hành, ước tính cần chi hơn 35 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 18/12.

CTCP Pan Farm - công ty con của CTCP Tập đoàn PAN (HOSE: PAN) - là công ty mẹ và cổ đông lớn duy nhất tại NSC, với hơn 14 triệu cp, tương ứng hơn 80% vốn điều lệ. Nếu đợt chi trả hoàn tất, Pan Farm dự kiến thu về hơn 28 tỷ đồng.