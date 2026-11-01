Bất ngờ cổ phiếu tăng vọt gấp 15 lần từ đầu năm

Tính đến hết phiên 13/11/2026, trong bối cảnh VN-Index giảm 2,8% so với đầu năm, nhiều cổ phiếu trên HoSE, HNX và UPCoM lại ghi nhận mức biến động cực mạnh, thậm chí tăng bằng nhiều lần thị giá chỉ sau hơn 10 tháng giao dịch.

Theo thống kê trên toàn thị trường, DNN là cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường từ đầu năm với mức tăng 1.434%, tương đương gấp hơn 15 lần. Xếp ngay sau là CAR tăng 712%, FCC tăng 700%, SAL tăng 311% và GER tăng 269%. Các vị trí còn lại trong nhóm tăng giá mạnh nhất lần lượt có THD (+199%), ASP (+186%), TRT (+172%), SCO (+171%) và MSR (+152%).

Ở chiều ngược lại, nhóm giảm sâu nhất từ đầu năm ghi nhận hàng loạt mã mất trên 70%-90% giá trị. Trong đó, KOS dẫn đầu đà giảm với mức lao dốc 91,1%. Theo sau là HVA (-87%), NVP (-85,6%), VHF (-85%), VPG (-82,3%), PNJ (-76,7%), ACC (-75,5%), BNA (-75,3%), NAU (-73,7%) và SDY (-73,7%).

Dù bức tranh chung khá phân hóa, tâm điểm đáng chú ý nhất vẫn là DNN – CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO), khi đây là mã duy nhất trong danh sách tăng giá mạnh nhất có mức tăng bỏ xa phần còn lại.

Kết phiên 13/11, cổ phiếu DNN đóng cửa tại 45.400 đồng/cp, tăng khoảng 1.434% so với đầu năm. Với gần 58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của DAWACO hiện vào khoảng 2.632 tỷ đồng.

Điều gây chú ý là đà tăng dựng đứng của DNN diễn ra trong bối cảnh thanh khoản khá khiêm tốn. Riêng trong phiên 13/11, mã này chỉ khớp lệnh khoảng 1.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 45 triệu đồng. Trước đó, cổ phiếu này cũng nhiều lần ghi nhận khối lượng khớp chỉ ở mức vài trăm đến vài nghìn đơn vị mỗi phiên.

Thanh khoản mỏng là một trong những đặc điểm nổi bật của DNN nhiều tháng qua. Cơ cấu cổ đông của DNN khá cô đặc khi 2 cổ đông lớn đã nắm hơn 95% vốn điều lệ. Cụ thể, UBND thành phố Đà Nẵng nắm giữ 60,08% vốn điều lệ, trong khi CTCP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung sở hữu 35%. Các cổ đông khác nắm giữ 4,92% còn lại.

Doanh nghiệp đứng sau cổ phiếu tăng sốc là ai?

DAWACO là mã cổ phiếu của CTCP Cấp nước Đà Nẵng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng.

So với nhiều cổ phiếu tăng nóng khác trên thị trường, DNN có nền tảng kinh doanh khá đặc thù khi hoạt động trong ngành nước – lĩnh vực tương đối ổn định, ít biến động chu kỳ hơn so với bất động sản, xây dựng hay đầu cơ tài nguyên.

Trong nhiều năm qua, công ty đều duy trì kết quả kinh doanh tích cực và trả cổ tức tiền mặt tương đối đều đặn cho cổ đông. Công ty luôn duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt mỗi năm với tỷ lệ từ 16%-27%, tương đương khoảng 1.600 - 2.700 đồng/cp/năm. Trong khi đó, vài năm trước, giá cổ phiếu chỉ 100-200 đồng/cp.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, DNN ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt gần 240 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt khoảng 87 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ước đạt hơn 651 tỷ đồng doanh thu thuần và khoảng 221 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trước đó, riêng 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã báo lãi gần 135 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.