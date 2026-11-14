Chuyên gia dự báo VN-Index vượt mốc 2.000 điểm vào cuối năm 2026

Theo nhận định của các chuyên gia, dù điều kiện vĩ mô đang dần thuận lợi hơn, thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ triển vọng đảo chiều của lãi suất. Dòng tiền còn thận trọng, trong khi áp lực chi phí vốn và những rủi ro bên ngoài tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

VN-Index có thể dao động trong vùng 1.759-2.064 điểm

Đưa ra góc nhìn về thị trường trong những tháng còn lại của năm 2026, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT, dự báo VN-Index có thể dao động trong vùng 1.759-2.064 điểm, tương ứng biên độ biến động từ 0-18,5% so với mức đóng cửa ngày 30/10.

Theo ông, yếu tố nâng đỡ lớn nhất cho thị trường là nền tảng hoạt động vững chắc của các doanh nghiệp đầu ngành, trong khi áp lực chi phí vốn được kỳ vọng tạm lắng trong ngắn hạn.

Chuyên gia dự báo, VN-Index cuối năm 2026 có thể đạt 2.064 điểm. (Ảnh minh hoạ)

“Tuy nhiên, định giá thấp và triển vọng tăng trưởng kinh tế chưa đủ sức thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại. Nhà đầu tư nước ngoài có thể chỉ cải thiện hoạt động đầu tư khi các rủi ro toàn cầu lắng dịu, định giá tại những thị trường phát triển trở nên đắt đỏ hơn và quan trọng nhất là Việt Nam chứng minh được chất lượng tăng trưởng bền vững”, ông Hinh nói.

Ở chiều ngược lại, thanh khoản thấp , dư nợ ký quỹ vẫn ở mức cao, sự phân hóa về tăng trưởng lợi nhuận giữa các doanh nghiệp và những rủi ro địa chính trị phức tạp tiếp tục là các yếu tố cần theo dõi.

Ông Hinh cho rằng, dù triển vọng VN-Index trong ngắn hạn tích cực hơn, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng.

“Thị trường cần thêm sự cải thiện của dòng tiền, đồng thời xuất hiện bằng chứng cho thấy tăng trưởng lợi nhuận không chỉ tập trung ở một số nhóm ngành hay doanh nghiệp đầu ngành mà có khả năng lan tỏa và duy trì trong những năm tiếp theo.

Kỳ vọng về một nhịp tăng mới vì vậy không chỉ phụ thuộc vào những con số lợi nhuận tích cực mà còn nằm ở khả năng khôi phục niềm tin và sức mua của dòng tiền đầu tư”, ông Hinh cho biết.

Thị trường phân hóa, cơ hội không còn trải rộng

Cùng quan điểm thận trọng, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), nhận định thị trường chứng khoán những tháng cuối năm 2026 có nhiều yếu tố hỗ trợ từ tăng trưởng kinh tế, triển vọng lợi nhuận và lộ trình nâng hạng.

Tuy nhiên, diễn biến phân hóa thời gian qua cho thấy cơ hội đầu tư không còn trải rộng trên toàn thị trường. Khả năng tăng trưởng thực chất của doanh nghiệp đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của dòng vốn.

Sau giai đoạn phục hồi trong tháng 8, thị trường chứng khoán bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài trong tháng 9 và tháng 10/2026. Đáng chú ý, VN-Index suy yếu trong bối cảnh nhiều thông tin nền tảng vẫn tích cực, từ kết quả kinh doanh đến triển vọng kinh tế và nâng hạng thị trường.

Trong tháng 8, VN-Index tăng 5,6%, đóng cửa phiên 28/8 tại 1.832,12 điểm. Cùng thời điểm, lợi nhuận toàn thị trường trên HOSE trong quý II tăng 45,8% so với cùng kỳ.

Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 9-13/11. (Ảnh: Vietstock)

Ngày 21/8, FTSE Russell công bố danh mục 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS), có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Bức tranh kinh tế vĩ mô cũng mang lại những cơ sở tích cực cho triển vọng chứng khoán. GDP quý III/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%.

Cùng với đó, lợi nhuận toàn thị trường quý IV được dự báo tăng khoảng 24% so với cùng kỳ. Nhóm phi tài chính và bảo hiểm được kỳ vọng đóng góp động lực tăng trưởng mới, trong khi ngành ngân hàng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Ở góc độ định giá, ngày 31/10, P/E của VN-Index đạt 10,91 lần, thấp hơn mức bình quân 10 năm là 15,28 lần. P/B ở mức 1,94 lần, so với mức bình quân 2,17 lần.

Mặt bằng định giá này có thể tạo dư địa cho thị trường phục hồi, song không đồng nghĩa tất cả cổ phiếu đều đang ở vùng giá hấp dẫn.

“Trong bối cảnh sức mua còn thận trọng, nhà đầu tư cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng lợi nhuận, khả năng kiểm soát chi phí, tình hình tài chính và triển vọng đơn hàng của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, dòng tiền lành mạnh và khả năng duy trì lợi nhuận sẽ có cơ sở tốt hơn để thu hút sự quan tâm của thị trường”, ông Minh dự báo.

Theo kịch bản dự báo của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.759-2.064 điểm trong 3 tháng tới. Dự báo này được xây dựng trên cơ sở EPS ước tính khoảng 152 đồng vào cuối quý IV/2026 và P/E mục tiêu 11,5-13,5 lần.

Đây là kịch bản tham khảo cho triển vọng trung hạn, không phải mức điểm chắc chắn của thị trường trong hai tháng cuối năm.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, các yếu tố bên ngoài như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và diễn biến lãi suất trong nước vẫn có thể tác động đến quyết định phân bổ vốn.

Đáng chú ý, CPI tháng 10/2026 tăng 5,09% so với cùng kỳ. Đây cũng là yếu tố cần theo dõi bởi áp lực giá cả có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và kỳ vọng điều hành chính sách tiền tệ.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán cuối năm có thể vẫn xuất hiện nhiều cơ hội, nhưng sự phân hóa giữa các ngành và doanh nghiệp được dự báo rõ nét hơn. Thay vì kỳ vọng một nhịp tăng đồng loạt, nhà đầu tư cần chú trọng đánh giá triển vọng lợi nhuận, sức khỏe tài chính và khả năng thích ứng của từng doanh nghiệp.

Trong giai đoạn này, lựa chọn đúng cổ phiếu có thể quan trọng không kém việc xác định xu hướng chung của VN-Index.