FECON trúng hàng nghìn tỷ đồng hợp đồng, Vingroup gần như vắng bóng, Sun Group còn những gói thầu nào?

Không trực tiếp phát triển những đại đô thị hàng chục nghìn tỷ đồng, Công ty CP FECON (HoSE: FCN) lại xuất hiện ở một khâu quan trọng phía sau: thi công nền móng, cọc, kè và hạ tầng kỹ thuật.

Trong quá khứ, doanh nghiệp từng tham gia một số dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup và Sun Group. Tuy nhiên, nếu Vingroup từng mang lại những hợp đồng đáng chú ý cho FECON trong giai đoạn trước, thì các công bố gần đây cho thấy nguồn việc mới từ hệ sinh thái này không còn xuất hiện nhiều. Với Sun Group, FECON vẫn ghi nhận các gói thầu mới trong năm 2026.

Vingroup thưa bóng, Sun Group vẫn mang về một ít gói thầu cho FECON

Tại dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng), FECON thông qua Công ty CP Cọc và Xây dựng FECON (FPL) từng được hệ sinh thái Vingroup giao một số gói thầu trong giai đoạn 2023-2024. Các hạng mục gồm thi công kè sông Cấm trị giá 67 tỷ đồng, cọc và cừ bến du thuyền gần 38 tỷ đồng, cùng những hợp đồng cung cấp, thi công cọc PHC.

Trước đó, năm 2016, FECON cũng từng tham gia dự án Vinhomes Riverside 2 tại Long Biên (Hà Nội), với gói thầu thi công cọc khoan nhồi và tường vây.

Ngoài các dự án Vinhomes, doanh nghiệp còn từng thực hiện những hạng mục tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng và dự án Condotel Đà Nẵng, với tổng giá trị các hợp đồng khoảng 91 tỷ đồng.

Với Sun Group, FECON từng thực hiện gói thi công cọc khoan nhồi, tường vây và Kingpost tại dự án khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng). Hợp đồng được công bố năm 2023 có giá trị 75 tỷ đồng, thời gian thi công trong vòng 75 ngày.

Đáng chú ý, trong quý II/2026, FECON và các đơn vị thành viên ghi nhận loạt gói thầu mới với tổng giá trị khoảng 440 tỷ đồng tại các dự án do Sun Group phát triển. Khoản này nằm trong tổng giá trị hợp đồng và đầu việc mới hơn 3.600 tỷ đồng mà FECON ghi nhận trong quý II/2026.

Sự thay đổi trong danh mục dự án của FECON diễn ra trong bối cảnh các chủ đầu tư lớn ngày càng có những nhà thầu quen thuộc để triển khai các đại dự án. Xu hướng gia tăng của các khu đô thị hàng nghìn ha, tổ hợp nghỉ dưỡng và công trình hạ tầng quy mô lớn đang tạo điều kiện cho những doanh nghiệp xây dựng có quan hệ gắn bó với các tập đoàn bất động sản mở rộng nhanh chóng.

Trong hệ sinh thái Vingroup, VinCons - doanh nghiệp xây dựng thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - đang gia tăng quy mô hoạt động, nhân sự và khối lượng công việc. Trong khi đó, tại Sun Group, Tân Minh Nhân là nhà thầu có quan hệ hợp tác lâu năm.

Việc các chủ đầu tư lớn có sẵn lực lượng nhà thầu nội bộ hoặc đối tác thân thiết có thể khiến dư địa dành cho những nhà thầu bên ngoài như FECON thay đổi, dù doanh nghiệp vẫn có cơ hội tham gia các gói thầu chuyên biệt về nền móng, xử lý nền và hạ tầng kỹ thuật.

FECON mở rộng sang hạ tầng, cảng biển, năng lượng và khu công nghiệp

Trong bối cảnh đó, nguồn việc của FECON ngày càng được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực khác ngoài các dự án bất động sản của những tập đoàn lớn. Doanh nghiệp đang mở rộng sự hiện diện tại các công trình hạ tầng giao thông, hàng không và đường sắt đô thị.

Riêng trong quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.600 tỷ đồng hợp đồng tại dự án sân bay Gia Bình, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn việc mới.

Trước đó, vào tháng 2/2025, FECON tham gia liên danh trúng gói thầu nhà để xe tại sân bay Long Thành với giá trị gần 3.144 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực đường sắt đô thị, tháng 5/2026, doanh nghiệp công bố hợp đồng trị giá 3.000 tỷ đồng tại tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. FECON tham gia gói EPC thuộc dự án thành phần 2.

FECON tham gia liên danh trúng gói thầu nhà để xe tại sân bay Long Thành với giá trị gần 3.144 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, doanh nghiệp cũng được lựa chọn thực hiện gói xử lý nền tại Depot Xuân Đỉnh thuộc tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, với giá trị gần 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, cuối năm 2024, FECON còn tham gia liên danh trúng gói thầu xây lắp phần đường và cầu vượt nút giao ĐT994 thuộc dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giá trúng thầu 1.684 tỷ đồng.

Một gói thầu khác là xây lắp đoạn tuyến có mặt cắt quy hoạch 60m, dài khoảng 6,1km và trạm biến áp trên tuyến, thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, với giá trúng thầu 583 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực cảng biển, cuối năm 2024, FECON góp mặt trong các dự án như cảng Mỹ Thủy tại Quảng Trị với tổng giá trị 654 tỷ đồng, cảng Lạch Huyện 5, 6 tại Hải Phòng...

Trong lĩnh vực năng lượng, năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận các gói thầu mới tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II và dự án thử nghiệm điện gió ngoài khơi khu vực Đông Nam Á, với tổng giá trị hợp đồng gần 250 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2022, FECON đã ký tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng tại dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II.

Song song với hoạt động xây lắp, doanh nghiệp đang mở rộng sang đầu tư bất động sản, khu công nghiệp và năng lượng.

FECON có các dự án khu công nghiệp như Hòa Yên (Bắc Ninh), tổng mức đầu tư 3.700 tỷ đồng, cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái cùng những kế hoạch phát triển bất động sản đô thị.

Tại cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, doanh nghiệp đã kết chuyển hơn 859 tỷ đồng giá trị xây dựng cơ bản hoàn thành sang tài sản cố định hữu hình, chủ yếu liên quan đến dự án này.

Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái.

Trên bảng cân đối kế toán cuối quý III/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 526 tỷ đồng đầu năm xuống còn 96 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2026, FECON ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.858 tỷ đồng, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 321 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, so với mức 16,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FECON đạt 5.071 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng, cao gấp 5,4 lần mức 33,6 tỷ đồng của cùng kỳ.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đã chuyển từ âm 382 tỷ đồng sang dương 331 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FECON đạt 11.701 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 3.529 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả ở mức 8.172 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh đang khởi sắc, FECON vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi các tập đoàn bất động sản và hạ tầng quy mô lớn phát triển lực lượng nhà thầu riêng hoặc duy trì mạng lưới đối tác thân thiết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận các gói thầu mới mà còn đặt ra áp lực giữ chân nhân sự, duy trì năng lực thi công và thị phần của doanh nghiệp.