Hút 7.400 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất chỉ 5%/năm, TokenBay đặt cược lớn vào sàn tài sản mã hóa

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TKBL12601 với tổng giá trị 7.400 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu TKBL12601 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 74.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành tương ứng 7.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất ngay trong ngày 10/11/2026, có kỳ hạn 5 năm. Đây là trái phiếu có tài sản bảo đảm, áp dụng mức lãi suất cố định 5%/năm trong toàn bộ thời gian lưu hành.

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan đến đợt phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS; HoSE: TCX).

Đây cũng là lần đầu tiên TokenBay huy động vốn thành công thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Saigon Ratings, TokenBay hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và có kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu để đầu tư góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Trước đó, trong kế hoạch kinh doanh được công bố phục vụ hoạt động đánh giá tín nhiệm, TokenBay dự kiến huy động khoảng 7.400 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để đầu tư vào TCEX, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Theo định hướng kinh doanh của TokenBay, sau khi TCEX được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hóa, nguồn thu từ cổ tức tại TCEX dự kiến đóng góp khoảng 90% tổng doanh thu của TokenBay.

Như vậy, khoản huy động 7.400 tỷ đồng không đơn thuần là một thương vụ phát hành trái phiếu quy mô lớn, mà còn gắn trực tiếp với chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài sản mã hóa của doanh nghiệp.

Về tiến độ pháp lý, theo thông tin được Saigon Ratings công bố, ngày 4/5/2026, TCEX đã được Bộ Tài chính chấp thuận kết quả thẩm định vòng 1 và tiếp tục hoàn thiện các điều kiện của vòng 2 để được cấp giấy phép hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Đến ngày 23/10/2026, TCEX được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng về năng lực công nghệ và bảo mật đối với doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Được biết, TokenBay được thành lập vào tháng 10/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ. Người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Thị Hương. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại tầng 9, khối C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Dữ liệu công bố trên HNX cho thấy TokenBay có vốn điều lệ 1.501 tỷ đồng. So với quy mô vốn điều lệ này, giá trị lô trái phiếu vừa phát hành lên tới 7.400 tỷ đồng, tương đương gần 4,93 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Về đánh giá tín nhiệm, Saigon Ratings đưa ra triển vọng xếp hạng "Ổn định" đối với TokenBay. Theo tổ chức này, đánh giá trên dựa trên kỳ vọng doanh nghiệp sẽ hoàn tất lộ trình góp vốn, đưa TCEX trở thành công ty con, đồng thời TCEX được cấp phép và chính thức vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa trong năm 2026.

Saigon Ratings kỳ vọng TCEX sẽ trở thành nguồn đóng góp lợi nhuận trọng yếu cho TokenBay trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, triển vọng này cũng phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thiện các điều kiện pháp lý, khả năng được cấp phép và hiệu quả vận hành của sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Bên cạnh đó, Saigon Ratings nhấn mạnh việc TokenBay duy trì chính sách tài chính ổn định là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm các chỉ số tài chính phù hợp với chất lượng tín nhiệm hiện tại ở bậc "vnBBB-".

Với thương vụ phát hành 7.400 tỷ đồng trái phiếu, TokenBay đang đặt cược nguồn lực tài chính lớn vào kế hoạch phát triển TCEX. Có thể thấy, khả năng hiện thực hóa chiến lược này sẽ phụ thuộc vào tiến độ cấp phép, khả năng vận hành sàn giao dịch cũng như triển vọng của thị trường tài sản mã hóa tại nước ta trong thời gian tới.