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Giá vàng chạm đáy sau gần 1 năm

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Giá vàng chạm đáy sau gần 1 năm

Giá vàng tiếp tục giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng trong sáng nay, về mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Sáng 14/11, giá vàng miếng SJC, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Các thương hiệu trên ghi nhận mức giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Tại Mi Hồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn 500.000 đồng mỗi lượng, niêm yết giá mua vào cao hơn, ở mức 136 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên 137,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt ghi nhận mức giảm 500.000 đồng mỗi lượng.

SJC niêm yết giá mua vào 133,3 triệu đồng/lượng, bán ra 137,3 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 132,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mi Hồng có giá mua vào 136 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá mua vào vàng miếng sáng nay hiện thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với vùng đáy 136 triệu đồng/lượng hồi tháng 6/2026.

So với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng hồi tháng 1/2026, giá mua vào hiện thấp hơn 56,8 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 29,7%.

Giá vàng chạm đáy sau gần 1 năm- Ảnh 1.

Biểu đồ diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay. Ảnh: Simplize.

Sáng 14/11, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.883 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn chưa thể lấy lại mốc 3.900 USD/ounce trong tuần này.

Theo Kitco News, vàng có nguy cơ tiếp tục giảm sâu. Chuyên gia tại BubbleBubble Report nhận định, đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng cao và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đang gây áp lực lên giá vàng.

Chuyên gia cảnh báo, nếu vùng hỗ trợ 3.900 USD/ounce bị xuyên thủng, giá vàng có thể giảm thêm ít nhất 400 USD/ounce, thậm chí mất 400-500 USD/ounce trước khi chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

Theo chuyên gia, diễn biến của đồng USD sẽ quyết định xu hướng vàng trong thời gian tới. Khi đồng bạc xanh còn duy trì đà tăng, áp lực giảm giá đối với kim loại quý vẫn lớn và ông chưa thể xác định đâu là đáy của thị trường.

Theo Phan Trang

Việt Nam hàng ngày

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