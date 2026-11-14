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Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 14/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Vàng 9999 (còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối (99,99%), chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Vàng có màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng tự nhiên, không bị oxy hóa hay phai màu theo thời gian. Tuy nhiên, do độ tinh khiết cao nên vàng 9999 rất mềm, dẻo, dễ uốn cong và móp méo khi có lực tác động. Vì vậy, vàng 9999 ít được dùng làm trang sức cầu kỳ hay đính đá mà chủ yếu được đúc thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi để tích trữ, đầu tư.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 14/11/2026, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 13,5 - 13,8 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 14/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.500.000 13.800.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 13.500.000 13.802.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.500.000 13.802.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.380.000 13.790.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.210.000 13.680.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99% 12.844.600 13.544.600 đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.296.000 10.276.000 đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.338.300 9.318.300 đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.380.600 8.360.600 đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.011.200 7.991.200 đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.740.100 5.720.100 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




Doji


Vàng miếng SJC

13.500.000

13.800.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.350.000

13.750.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

12.800.000

13.000.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.200.000

13.600.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.500.000

13.800.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.500.000

13.802.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.380.000

13.790.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.210.000

13.680.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.500.000

13.800.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.320.000

13.740.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.320.000

13.740.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

12.868.000

13.447.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.400.000

13.800.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.400.000

13.800.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.400.000

13.800.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.200.000

13.700.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.400.000

13.800.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.300.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.200.000

13.700.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.500.000

13.800.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.500.000

13.800.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.500.000

13.800.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.500.000

13.800.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.250.000

13.700.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan/ VTC News

VTC News

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