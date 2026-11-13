Được bảo hiểm chi trả gần 250 triệu đồng dù không nằm viện: Công an vào cuộc điều tra

Gian lận, trục lợi bảo hiểm không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người tham gia, làm giảm niềm tin đối với chính sách an sinh xã hội. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một số phương thức, thủ đoạn nổi lên như chỉnh sửa, làm giả giấy ra viện; lợi dụng mối quan hệ với nhân viên y tế để lập khống hồ sơ điều trị nội trú, sau đó sử dụng hồ sơ này đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi dù thực tế không điều trị.

Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân - đơn vị xảy ra sai phạm

Điển hình, ngày 22/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Được về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Theo kết quả điều tra, Được lợi dụng việc làm đại lý bảo hiểm, sử dụng điện thoại thông minh để chỉnh sửa, làm giả giấy ra viện, qua đó chiếm đoạt số tiền 66,5 triệu đồng.

Với thủ đoạn lập khống hồ sơ điều trị nội trú để hưởng tiền bảo hiểm, ngày 23/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố Hồ Thị Sen, với số tiền bị xác định chiếm đoạt 48 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 04/11/2026, Lê Thị Hồ bị khởi tố với số tiền chiếm đoạt 135 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt các quyết định tố tụng

Qua các vụ án cho thấy, hành vi gian lận bảo hiểm có thể phát sinh từ những sơ hở trong quản lý hồ sơ bệnh án, xác nhận quá trình điều trị và thẩm định hồ sơ chi trả bảo hiểm.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngành Y tế và các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát những hồ sơ có dấu hiệu bất thường, kịp thời xác minh, xử lý vi phạm; đồng thời kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, cần tăng cường kiểm soát việc lập bệnh án, cấp giấy ra viện và các giấy tờ liên quan, bảo đảm trung thực, chính xác, đúng quy định; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện.

Các doanh nghiệp bảo hiểm cần nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường đối chiếu, xác minh thông tin trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm; kịp thời chuyển các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn đến cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, xử lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan Công an.

Việc đấu tranh, phòng ngừa gian lận bảo hiểm không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng