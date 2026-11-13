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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 70 triệu đồng của đại diện công ty Nguyễn Thị Kim Chi SN 1985

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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 70 triệu đồng của đại diện công ty Nguyễn Thị Kim Chi SN 1985

Công an xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 69,8 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân của người khác.

Trước đó, ngày 27/10/2026, chị Nguyễn Thị Kim Chi, SN 1985, trú tại thôn 1, xã Đak Nhau, đại diện Công ty TNHH Tổng hợp Kim Chi Cao Nguyên, đã chuyển nhầm số tiền 69,8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của người khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Chi đã đến Công an xã Đak Nhau trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm cách thu hồi số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đak Nhau đã khẩn trương hướng dẫn chị Chi thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tình trong quá trình hỗ trợ, lực lượng Công an xã đã giúp chị Chi nhận lại đầy đủ số tiền 69,8 triệu đồng.

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, chị Nguyễn Thị Kim Chi đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm và sự nhiệt tình của lực lượng Công an cơ sở.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận. Nếu không may chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Đồng Nai

Linh San

Việt Nam hàng ngày

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