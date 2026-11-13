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Điều tra giao dịch 764 triệu đồng của 63 người dân, bắt tạm giam Trịnh Thị Quyên SN 1972

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Trịnh Thị Quyên (SN 1972) bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo 63 người dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tổng số tiền 764 triệu đồng bằng thủ đoạn môi giới xuất khẩu lao động.

Ngày 13/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Trịnh Thị Quyên có dấu hiệu bất thường trong việc nhận tiền của nhiều người dân để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động. Trước tình hình đó, đơn vị đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Quyên tự giới thiệu bản thân là người môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty tại thành phố Hà Nội, có khả năng làm thủ tục đưa người lao động sang Hàn Quốc, Australia, các nước châu Âu và tham gia một số chương trình xuất khẩu lao động khác. Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra những lời quảng cáo về thủ tục đơn giản, mức tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng, qua đó khiến nhiều người dân tin tưởng, giao tiền.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, Trịnh Thị Quyên đã nhận tiền của 63 người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt tổng số tiền 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, nợ nần và cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân nên đã nảy sinh ý định, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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