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Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank?

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Ngưỡng tối thiểu để vào nhóm khách hàng ưu tiên dao động từ 150 triệu đồng số dư tài khoản đến 1 tỷ đồng tổng tài sản, tùy ngân hàng và cách tính bình quân. Ngoài số dư, một số ngân hàng còn xét thu nhập, dư nợ, chi tiêu thẻ hoặc bảo hiểm.

Dưới đây là điều kiện tối thiểu để trở thành khách hàng ưu tiên (VIP) tại 4 ngân hàng, theo thông tin công bố trên website của từng ngân hàng.

Ngân hàngHạng ưu tiên đầu vàoNgưỡng số dư, tài sản tối thiểuCách đạt khác
VietcombankPriorityTiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân 12 tháng liền trước từ 500 triệu đồng; hoặc tổng tài sản (AUM) từ 2 tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ 1 tỷ đồngThu nhập từ 50 triệu đồng/tháng; dư nợ vay từ 3 tỷ đồng; phí bảo hiểm FWD từ 100 triệu đồng
BIDVPremierTiền gửi không kỳ hạn bình quân 3 tháng liên tiếp từ 150 triệu đồng; hoặc tổng tài sản bình quân 3 tháng từ 1 tỷ đồngLương bình quân từ 50 triệu đồng/tháng; dư nợ từ 5 tỷ đồng
TechcombankPriorityTổng giá trị tài sản bình quân 3 tháng liên tiếp gần nhất từ 1 tỷ đồngTổng giá trị quan hệ tài chính từ 2 tỷ đồng, kèm điều kiện số dư tài khoản thanh toán
VPBankDiamondSố dư tài khoản thanh toán bình quân tháng từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồngAUM bình quân tháng từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng

Vietcombank

Theo Điều kiện tham gia dịch vụ Khách hàng Ưu tiên (Vietcombank Priority), khách hàng cần đáp ứng một trong nhiều nhóm điều kiện. Ở nhóm tài sản và tiền gửi, mức tối thiểu là số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân 12 tháng liền trước từ 500 triệu đồng. Các lựa chọn khác gồm AUM tại Vietcombank và đối tác từ 2 tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ 1 tỷ đồng, hoặc số dư tiền gửi bình quân 12 tháng liền trước từ 2 tỷ đồng.

Vietcombank cũng xét thu nhập bình quân hằng tháng trong 12 tháng liền trước từ 50 triệu đồng, dư nợ vay từ 3 tỷ đồng, hoặc phí bảo hiểm FWD đã đóng tích lũy 12 tháng liền trước từ 100 triệu đồng. Với tổ hợp tiền gửi, tiền vay, thẻ, bảo hiểm và đầu tư, khách hàng cần đồng thời đạt một trong bốn ngưỡng doanh số và từ 10 điểm quy đổi trở lên.

Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank?- Ảnh 1.

BIDV

Theo tiêu chí định danh khách hàng BIDV Premier, khách hàng đáp ứng một trong sáu tiêu chí. Tổng tài sản bình quân duy trì 3 tháng liên tiếp từ 1 tỷ đồng, hoặc tiền gửi không kỳ hạn bình quân 3 tháng liên tiếp từ 150 triệu đồng. Các tiêu chí còn lại gồm dư nợ bình quân 3 tháng từ 5 tỷ đồng thuộc nợ nhóm 1, tiền gửi có kỳ hạn cuối kỳ từ 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng (hoặc 5 tỷ đồng kỳ hạn 1 tháng) kèm cam kết không rút trước hạn, thu nhập lương bình quân từ 50 triệu đồng/tháng và doanh số chi tiêu thẻ tín dụng lũy kế 12 tháng từ 300 triệu đồng. Hạng Premier Elite áp dụng với tổng tài sản bình quân 3 tháng từ 5 tỷ đến dưới 23 tỷ đồng.

Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank?- Ảnh 2.

Techcombank

Techcombank nêu hai cách trở thành hội viên Techcombank Priority. Thứ nhất là tổng giá trị tài sản bình quân trong 3 tháng liên tiếp gần nhất từ 1 tỷ đồng. Thứ hai là tổng giá trị quan hệ tài chính với Techcombank từ 2 tỷ đồng và đáp ứng điều kiện duy trì số dư trung bình trong tài khoản thanh toán theo quy định.

Theo chú thích của ngân hàng, tổng giá trị quan hệ tài chính gồm tổng tài sản bình quân 3 tháng và tổng dư nợ tín dụng bất động sản, ô tô. Techcombank cũng ghi thêm tiêu chí khác theo quy định từng thời kỳ.

Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank?- Ảnh 3.

VPBank

VPBank Diamond chia hội viên thành Pre-Diamond, Diamond và Diamond Elite. Hạng Diamond áp dụng với khách hàng có tổng tài sản (AUM) bình quân tháng từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng (hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương), hoặc số dư tài khoản thanh toán bình quân tháng từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng. Hạng Diamond Elite bắt đầu từ AUM 5 tỷ đồng hoặc số dư tài khoản thanh toán 500 triệu đồng. Pre-Diamond dành cho khách hàng thuộc chương trình trải nghiệm.

Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank?- Ảnh 4.



Thu Thủy

An ninh tiền tệ

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