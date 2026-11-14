TIG giải trình gì về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (MCK: TIG, sàn HNX) vừa có văn bản giải trình cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo này, cổ phiếu TIG giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 6/11/2026 đến ngày 12/11/2026.

Phía TIG cho biết, trong thời gian qua thị trường chứng khoán liên tục diễn biến giảm theo quán tính, áp lực tâm lý bán đến tâm lý cổ đông của công ty. Cổ phiếu TIG giảm sàn 5 phiên liên tiếp là do cung cầu của thị trường.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty là các hoạt động đầu tư, phát triển các dự án Bất động sản, năng lượng tái tạo và nhiều dự án khác vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Ảnh minh họa: TIG

TIG cũng cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các nhà đầu tư.

Liên quan đến cổ phiếu TIG, mới đây bà Nguyễn Hồ Hương Ly- con gái Chủ tịch Nguyễn Phúc Long, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu TIG trong thời gian 15/11/2026 đến 15/12/2026 nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Nếu mua thành công, bà Nguyễn Hồ Hương Ly sẽ nâng sở hữu lên 5,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,85% vốn TIG.

Trước đó, bà Nguyễn Hồ Hương Ly đã mua vào 500.000 cổ phiếu TIG như đăng ký trong thời gian từ 11/9/2026 đến 9/10/2026. Qua đó, bà Nguyễn Hồ Hương Ly tăng sở hữu từ 0% lên 0,26% vốn tại TIG.

Được biết, Chủ tịch Nguyễn Phúc Long hiện nắm giữ 38,11 triệu cổ phiếu, tương đương 19,68% vốn. Vợ ông Long là bà Hồ Thanh Hương sở hữu 3,38 triệu cổ phiếu, tương đương 1,75% vốn TIG.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý III/2026, TIG ghi nhận doanh thu thuần 105,6 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm mạnh giá vốn nên lợi nhuận gộp tăng 60% lên mức 40 tỷ đồng.

Dù vậy, áp lực chi phí đã khiến lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ còn 2,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ còn 1,3 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức hơn 38 tỷ đồng của quý III/2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, TIG mang về doanh thu thuần 404 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm cùng chi phí tăng cao, qua đó lợi nhuận sau thuế chỉ còn 5,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt 45,3 tỷ đồng.