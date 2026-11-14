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Khang Điền 'rót' thêm 2.500 tỷ đồng vào công ty con

| | Thị trường chứng khoán

Khang Điền vừa thông qua việc tăng tổng vốn đầu tư dự án Khu nhà ở 11A tại TP.HCM lên gần 12.948 tỷ đồng, đồng thời dự kiến góp thêm 2.500 tỷ đồng vào chủ đầu tư dự án này.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa thông qua việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư dự án Khu nhà ở 11A tại xã Bình Hưng, TP.HCM từ 4.770 tỷ đồng lên 12.948 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 8.178 tỷ đồng.

Được biết, dự án Khu nhà ở 11A do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc- công ty do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ làm chủ đầu tư.

Đồng thời, Khang Điền cũng thông qua việc góp thêm 2.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của Khang Phúc từ 6.100 tỷ đồng lên 8.600 tỷ đồng, thời gian hoàn tất việc góp thêm vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2026.

Khang Điền giao quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, chứng từ liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án Khu nhà ở 11A và tăng vốn điều lệ của Khang Phúc phù hợp quy định pháp luật.

Khang Điền 'rót' thêm 2.500 tỷ đồng vào công ty con- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: KDH

Trong một diễn biến khác, hai quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 710.000 cổ phiếu KDH trong phiên giao dịch ngày 12/11/2026. Cụ thể, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 210.000 cổ phiếu và Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 500.000 cổ phiếu.

Qua đó, nhóm Dragon Capital giảm sở hữu từ 62,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,05% vốn) xuống 62,19 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,99% vốn). Với tỷ lệ này, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Nhà Khang Điền.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ đông Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital gần đây liên tục tăng sở hữu tại Nhà Khang Điền.

Cụ thể, ngày 10/11/2026, nhóm cổ đông này đã mua ròng 3.381.090 cổ phiếu KDH. Trong đó, quỹ Longwoods Worldwide Limited mua vào 2,5 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua vào 1,28 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital bán ra 398.910 cổ phiếu.

Sau giao dịch nhóm cổ đông Quản lý quỹ VinaCapital đang sở hữu tổng cộng 100,71 triệu cổ phiếu, tương đương 8,09% vốn điều lệ tại Nhà Khang Điền.

Trước đó, quỹ Longwoods Worldwide Limited đã mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH ngày 6/11/2026 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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