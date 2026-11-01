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Bất ngờ tỷ lệ sở hữu của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung tại PNJ

| | Thị trường chứng khoán

Bất ngờ tỷ lệ sở hữu của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung tại PNJ

Sau biến cố kim cương, các thành viên trong gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã bán ra lượng lớn cổ phiếu PNJ với nhiều mục đích khác nhau.

Trong thông báo mới nhất, bà Trần Phương Ngọc Giao đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 2,5 triệu cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) trong phiên 12/11. Đây là lần thứ 4 con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung bị bán giải chấp PNJ kể từ sau biến cố liên quan đến kim cương.

Sau 4 lần bị bán giải chấp với tổng khối lượng 9,55 triệu đơn vị, bà Ngọc Giao chỉ còn nắm 5,09 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,99% vốn điều lệ.

Trước đó, 2 người con gái khác của bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu với mục đích tạo nguồn vốn để cho PNJ vay. Ngoài ra, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Dung cũng đã bán 9 triệu cổ phiếu để giải quyết nhu cầu cá nhân.

Như vậy, tính đến ngày 15/11/2026, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung chỉ còn nắm khoảng 7,09% vốn tại PNJ, giảm một nửa so với thời điểm cuối tháng 7.

Bất ngờ tỷ lệ sở hữu của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung tại PNJ - Ảnh 1.

Trong phiên họp bất thường vào tháng trước, bà Cao Thị Ngọc Dung khẳng định việc chủ động bán cổ phiếu chỉ nhằm huy động nguồn tiền để công ty vay vốn phục vụ hoạt động tái thiết. "Nếu có lựa chọn tốt hơn, chắc tôi cũng không muốn bán cổ phiếu của mình", người đứng đầu PNJ nhấn mạnh.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PNJ hiện dừng ở mức 14.950 đồng, giảm hơn 80% so với đỉnh hồi đầu năm nay. Vốn hóa thị trường cũng theo đó bị thổi bay gần 36.000 tỷ từ đỉnh, xuống chỉ còn 9.000 tỷ đồng.

Bất ngờ tỷ lệ sở hữu của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung tại PNJ - Ảnh 2.

Về kết quả kinh doanh quý 3, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp này lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 496 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PNJ chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trước tình hình này, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mức lỗ sau thuế dự kiến hơn 6.270 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng khoảng 7.071 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ thu đổi sản phẩm.

Đồng thời, PNJ lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính và phục vụ quá trình tái cấu trúc. Với lượng chào bán rất lớn, vượt quá tổng lượng cổ phiếu lưu hành, đây sẽ là thương vụ làm thay đổi đáng kể "bức tranh" cổ đông PNJ.

Hà Linh

Việt Nam hàng ngày

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