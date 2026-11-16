Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 16/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 (còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này mang sắc vàng đậm đặc trưng kết hợp với độ bóng tự nhiên, sang trọng.
Vì chứa rất ít tạp chất, vàng 9999 có kết cấu mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực va đập mạnh. Do đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 không thích hợp để làm các mẫu trang sức gắn đá cầu kỳ. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các thiết kế tối giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 16/11, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,18 - 13,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.380.000
|
13.780.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.380.000
|
13.780.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
13.380.000
|
13.780.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
12.100.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
|
13.180.000
|
13.680.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
13.160.000
|
13.660.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
12.100.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 16/11/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.380.000
|
13.780.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.380.000
|
13.780.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.180.000
|
13.680.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.330.000
|
13.730.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.350.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.270.000
|
13.690.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
12.839.000
|
13.418.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News