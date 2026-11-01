Giám đốc Nghiên cứu MBS gọi tên nhóm cổ phiếu có thể "đánh bại" VN-Index năm 2027

Lợi nhuận doanh nghiệp tăng 35%, vì sao chứng khoán vẫn thiếu động lực?



Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (VIF 2027) do VietnamBiz và Việt Nam Mới phối hợp tổ chức, bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu CTCP Chứng khoán MB (MBS), nhận định dù lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng khoảng 35% trong 9 tháng đầu năm 2026, giá cổ phiếu lại không tăng tương ứng. Theo bà, thị trường đang thiếu hai yếu tố quan trọng: kỳ vọng tăng trưởng và biên an toàn về định giá.

Về kỳ vọng, đại diện MBS cho rằng kết quả kinh doanh 9 tháng về cơ bản đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, trong khi nhà đầu tư bắt đầu lo ngại áp lực chi phí vốn, nguyên vật liệu và vận tải gia tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận các quý tới.

MBS dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chậm lại còn khoảng 20–22% trong quý IV/2026 và 12–15% trong năm 2027. Đáng chú ý, nhóm Vingroup đóng góp khoảng 50% mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong 9 tháng đầu năm. Nếu loại trừ nhóm này, lợi nhuận của các doanh nghiệp còn lại chỉ tăng khoảng 20–22%.

Theo bà Hiền, phải đến giữa năm 2027, khi triển vọng lợi nhuận năm 2028 dần rõ ràng hơn, nhà đầu tư mới có thể hình thành những kỳ vọng tích cực. Bên cạnh đó, các cải cách về hạ tầng giao dịch, đặc biệt là khả năng triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), cũng là yếu tố được thị trường chờ đợi.

Về biên an toàn, bà Hiền cho rằng P/E toàn thị trường ở mức 11–12 lần chưa hẳn đã hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao. Xét theo chỉ số E/P, tỷ suất lợi nhuận trên thị giá cổ phiếu hiện khoảng 8–9%, chưa tạo ra phần bù đủ lớn so với mặt bằng lãi suất.

Từ đó, đại diện MBS chỉ ra hai tín hiệu cần theo dõi để xác nhận sự phục hồi thực chất của thị trường là lãi suất hạ nhiệt và sự xuất hiện của dòng tiền mới. Theo bà, chỉ cần lãi suất giảm khoảng 30–50 điểm cơ bản cũng có thể cải thiện kỳ vọng của nhà đầu tư. Ngoài ra, sự thay đổi khẩu vị đầu tư của các quỹ quốc tế trong năm 2027 có thể mở ra cơ hội để dòng vốn ngoại quay lại Việt Nam.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán: Cơ hội sẽ thuộc về doanh nghiệp nào?

Trong bối cảnh triển vọng lợi nhuận toàn thị trường có thể chậm lại, bà Hiền cho rằng cơ hội đầu tư năm 2027 sẽ không phân bổ đồng đều, ngay cả giữa những doanh nghiệp trong cùng một ngành.

Đối với nhóm ngân hàng, đại diện MBS nhận định đây vẫn là một trong những ngành trụ cột của nền kinh tế, nhưng triển vọng năm 2027 tương đối khó khăn khi các ngân hàng phải đồng thời tiết giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp. Nhà đầu tư có lẽ cần tạm gác kỳ vọng biên lãi ròng (NIM) cải thiện trong năm tới. Thay vào đó, yếu tố quan trọng hơn là chất lượng tài sản.

Khi đánh giá một ngân hàng, bà Hiền đặc biệt quan tâm đến lượng nợ nhóm 2 phát sinh mới, thay vì chỉ theo dõi việc nợ nhóm 2 chuyển thành nợ xấu. Cùng với đó là mức độ đầy đủ của bộ đệm dự phòng, phản ánh khả năng ứng phó với những rủi ro tín dụng.

Những ngân hàng cải thiện được chất lượng tài sản sẽ có cơ sở để được định giá cao hơn. Ngoài ra, bà cũng ưu tiên các ngân hàng có câu chuyện riêng, đặc biệt là kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, vốn thường thu hút sự quan tâm của thị trường.

Với nhóm bất động sản, dù tâm lý thị trường hiện chưa thực sự tích cực, bà Hiền cho rằng năm 2027 có thể chứng kiến sự phân hóa mạnh hơn nữa.

Theo đại diện MBS, xu hướng phát triển đường sắt đô thị, các dự án theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) và những khu đô thị nén có thể khiến cơ hội tập trung vào một số doanh nghiệp sở hữu lợi thế nhất định.

Trong khi đó, những doanh nghiệp không có khả năng tham gia hoặc phát triển quỹ đất tại các khu vực này sẽ khó hưởng lợi tương đương.

Bởi vậy, bà Hiền ưu tiên những doanh nghiệp bất động sản có khả năng phát triển quỹ đất gần các khu đô thị TOD, đồng thời kỳ vọng nhóm này có thể đạt hiệu suất cổ phiếu vượt trội so với thị trường.

Riêng nhóm chứng khoán, đại diện MBS có góc nhìn tích cực hơn về dư địa phát triển dài hạn, khi định giá ngành đang ở mức tương đối thấp so với quá khứ và thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi các chính sách cải cách.

Theo bà, việc nâng cao quy mô, chất lượng thị trường chứng khoán có thể giúp ngành đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc dẫn vốn cho nền kinh tế, từng bước chia sẻ áp lực cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng. Đây là yếu tố có thể khiến cổ phiếu chứng khoán thu hút thêm sự chú ý trong năm 2027.

Dù vậy, định giá thấp không đồng nghĩa tất cả công ty chứng khoán đều có cơ hội như nhau. Bà Hiền dự báo sự phân hóa trong ngành sẽ rất lớn, với lợi thế nghiêng về những công ty có quy mô, năng lực cạnh tranh, thị phần và khả năng duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Theo đại diện MBS, đây sẽ là những công ty chứng khoán có cơ sở để được thị trường định giá cao hơn.



