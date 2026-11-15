Chủ tịch cùng loạt lãnh đạo Vidipha từ nhiệm sau biến động cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã: VDP, sàn HoSE) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của loạt lãnh đạo.



Trong đó, 4 thành viên HĐQT từ nhiệm gồm Chủ tịch Kiều Hữu và các thành viên Hoàng Thế Bắc, Trần Văn Đạt, Phạm Tuấn Kiệt.

Hai thành viên Ban kiểm soát cũng nộp đơn từ nhiệm gồm: Trưởng ban Doãn Thị Ngọc Bội và ông Nguyễn Quang Toản.

Trong đơn từ nhiệm, các vị lãnh đạo nêu trên đều đưa ra lý do cá nhân nên không đủ quỹ thời gian tham gia hoạt động của HĐQT/Ban kiểm soát Vidipha. Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đề nghị được thôi nhiệm vụ kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi nhánh Vidipha miền Trung. Ảnh: VDP

Trước khi diễn ra động thái trên, một số lãnh đạo nêu trên cùng người thân đã thoái sạch vốn trong đợt chào bán gần 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trong đó, Chủ tịch Kiều Hữu đã bán toàn bộ hơn 1,65 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 7,5% vốn điều lệ, trong giai đoạn 05-20/08/2026, qua đó không còn là cổ đông VDP.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Kiều Thúy Mai, con gái ông Kiều Hữu, bán thành công toàn bộ 1,37 triệu cổ phiếu (tương đương 6,23% vốn điều lệ) và không còn nắm giữ cổ phiếu VDP nào.

Chỉ riêng hai cha con ông Kiều Hữu đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,7% vốn điều lệ.

Tương tự, ông Trần Văn Đạt - Thành viên HĐQT Vidipha đã bán ra toàn bộ gần 900.000 cổ phiếu, tương đương 4,07% vốn điều lệ. Trong khi vợ ông Đạt là bà Nguyễn Thị Ánh Thủy cũng bán toàn bộ 1,02 triệu cổ phiếu, chiếm 8,7% vốn điều lệ, ước tính tổng giá trị của 2 giao dịch hơn 70 tỷ đồng. Hai giao dịch cũng được thực hiện từ ngày 05-20/8/2026, qua đó, vợ chồng ông Trần Văn Đạt đều không còn là cổ đông của VDP.

Cùng chiều giao dịch, bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt - Thành viên HĐQT, cũng báo cáo đã bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 11,5% vốn điều lệ. Sau khi giao dịch hoàn tất vào ngày 20/08, bà Oanh không còn sở hữu cổ phiếu VDP nào.

Song song với việc thoái sạch vốn, các cổ đông nói trên cũng chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, qua đó không tham gia đợt chào bán của Vidipha.

Ở chiều ngược lại, Vidipha đón các cổ đông lớn mới là bà Nguyễn Thị Yến, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Lê Quang Hải.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Vidipha ghi nhận doanh thu thuần hơn 230 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ở mức 658 tỷ đồng, tăng 4%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 58,9 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 là 90 tỷ đồng, Vidipha mới hoàn thành khoảng 65,4% kế hoạch sau 9 tháng.