Từ công chức đến ông chủ Sunshine: Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn trở lại trường cũ tài trợ 20 tỷ đồng và tìm kiếm nhân tài

Ngày 14/11/2026, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, trở lại mái trường từng theo học với tư cách cựu sinh viên K40, khóa đầu tiên của Khoa.

Tại sự kiện, ông Tuấn công bố khoản tài trợ 20 tỷ đồng cho Khoa Điện tử - Viễn thông, gồm 10 tỷ đồng dành cho trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu và 10 tỷ đồng thành lập quỹ học bổng toàn phần cho sinh viên.

Trước đó, ngày 10/11, Sunshine Group và Trường Đại học Công nghệ đã ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng tới đào tạo nhân lực và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ những dự án đô thị thông minh, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng dữ liệu của tập đoàn. Một trong những định hướng được đề cập là dự án AI Data Center quy mô khoảng 7 tỷ USD, dự kiến khởi công năm 2027 tại Đồng Nai.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group. (Ảnh: KSF).

Sự trở lại của ông Tuấn tại trường cũ diễn ra trong bối cảnh Sunshine đang mở rộng hoạt động từ bất động sản sang công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và hạ tầng dữ liệu.

Từ kỹ sư công nghệ đến ông chủ Sunshine

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Gắn bó với lĩnh vực công nghệ từ những năm đầu sự nghiệp, giai đoạn 2005-2011, ông Tuấn giữ vị trí Trưởng phòng Công nghệ thông tin tại Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Sau đó, ông chuyển hướng sang kinh doanh, từng đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.

Năm 2016, ông thành lập Sunshine Group với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Xuất phát điểm từ lĩnh vực công nghệ, doanh nghiệp nhanh chóng chuyển trọng tâm sang bất động sản, lần lượt phát triển các dự án tại Hà Nội và TP.HCM như Sunshine Center, Sunshine Garden, Sunshine City và Sunshine Sky City.

Dưới sự điều hành của ông Tuấn, Sunshine tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông qua việc thành lập, đầu tư và tái cấu trúc các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, công nghệ và tài chính. Các thương hiệu gắn với hệ sinh thái này có Sunshine Homes, SCG và Noble.

Sau một thập kỷ, bất động sản đã trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ lực của tập đoàn, đồng thời đưa ông Tuấn trở thành một trong những doanh nhân đáng chú ý trên thị trường địa ốc.

Sunshine đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 50% mỗi năm, với quỹ đất đủ sức phát triển trong ít nhất 10 năm tới.

Cuộc đua gom quỹ đất hàng chục nghìn ha, đủ phát triển ít nhất 10 năm tới

Trong thông điệp gửi cổ đông hồi tháng 5/2026, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết Sunshine đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 50% mỗi năm, với quỹ đất đủ sức phát triển trong ít nhất 10 năm tới.

Theo người đứng đầu tập đoàn, trong năm 2025, Sunshine đã xây dựng quỹ đất hàng chục nghìn ha tại nhiều vị trí, đồng thời kiện toàn bộ máy quản trị và nâng cao năng lực triển khai. Bên cạnh phát triển nhà ở, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 20% quỹ đất dịch vụ để phát triển các sản phẩm tạo dòng tiền định kỳ.

Thời gian qua, Sunshine liên tục mở rộng hiện diện tại các khu vực như Ciputra, Mỹ Đình, Tây Thăng Long, Mê Linh (Hà Nội), Hưng Yên, TP.HCM và Đồng Nai.

Quy mô danh mục dự án là cơ sở để Sunshine đặt ra những mục tiêu kinh doanh lớn. Tại Đại hội đồng cổ đông cuối tháng 5/2026, lãnh đạo tập đoàn cho biết doanh nghiệp đang triển khai gần 20 dự án, với tổng doanh thu còn lại gần 600.000 tỷ đồng, chưa bao gồm các dự án mới hoặc đang trong quá trình tháo gỡ pháp lý.

Trên cơ sở đó, Sunshine đặt mục tiêu doanh thu khoảng 311.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028, với kịch bản tiêu thụ khoảng 55% lượng sản phẩm hiện hữu. Riêng năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng.

Sunshine Group cho biết sẽ tiếp tục phát triển các dự án tại các vị trí đắc địa Hà Nội và TP.HCM, đồng thời mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư, định chế tài chính và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, công nghệ và dịch vụ.

Sunshine Group nghiên cứu phát triển hạ tầng AI Data Center quy mô lớn tại miền Nam. Ảnh: Sunshine Group.

Tại Hà Nội, Sunshine tham gia liên danh phát triển khu đô thị Handico Sunshine Metropolis với quy mô được công bố gần 700 ha. Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết dự án dự kiến cung cấp sản phẩm nhà ở cao cấp với giá bán khoảng trên 40 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, tập đoàn còn có kế hoạch phát triển khu đô thị thông minh Grand Riveria gần cầu Nhật Tân tại Đông Anh, quy mô dự kiến 50 tòa tháp, với kế hoạch khởi công vào quý IV/2026.

Ở phía Nam, bên cạnh các dự án Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat với nguồn cung gần 10.000 sản phẩm theo công bố của doanh nghiệp, đáng chú ý là Sunshine Rivernia City tại Đồng Nai. Dự án được giới thiệu có quy mô gần 2.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 818.000 tỷ đồng và quy mô dân số khoảng 200.000 người.

Theo định hướng của Sunshine, đây sẽ là mô hình đô thị tích hợp nhà ở, thương mại, công nghệ và nghiên cứu, với các cấu phần như trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI, trung tâm R&D dự kiến 4 tỷ USD và tổ hợp tháp đôi tài chính.