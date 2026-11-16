Pinetree lọt Top 10 ở hai hạng mục dịch vụ bán lẻ và chính sách phí

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ "Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027" do VietnamBiz tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup.

Được khởi xướng từ năm 2024, bảng xếp hạng đánh giá dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán trên nhiều phương diện.

Năm 2026, chương trình đã khảo sát hơn 70 công ty chứng khoán với hơn 70 chỉ tiêu thuộc 9 nhóm tiêu chí, cùng sự tham gia của hơn 30 chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tài chính.

Đặc biệt, vòng đánh giá cuối được thu thập dữ liệu từ 45 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường (chiếm 98% thị phần môi giới cổ phiếu và 100% thị phần giao dịch phái sinh) kết hợp khảo sát trực tuyến 15.600 nhà đầu tư.

Top 10 dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay gồm có: Pinetree, DNSE, Techcom Securities, VPS, SSI, VPBank Securities, VNDirect, MBS, Mirae Asset, BSC. Bên cạnh đó, Pinetree còn được vinh danh là công ty có chính sách phí giao dịch tối ưu 2026.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Pinetree - thành viên của Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. (thuộc Tập đoàn Hanwha - Hàn Quốc) được xướng tên trong Top 10 "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam".

Chia sẻ về kết quả bảng xếp hạng, ông Chung Woo Chang - Giám đốc Chiến lược Pinetree cho biết: "Việc được vinh danh ở hai hạng mục dịch vụ bán lẻ và chính sách chi phí giao dịch là sự ghi nhận đáng khích lệ cho những nỗ lực không ngừng của Pinetree trên hành trình kiên định xây dựng và phát triển mô hình chứng khoán số toàn diện tại Việt Nam. Pinetree sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến những giá trị thiết thực, bền vững và hiệu quả hơn cho nhà đầu tư".

Ông Chung Woo Chang – Giám đốc Chiến lược Pinetree (Thứ tư từ phải sang) nhận cúp và chứng nhận "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2026". Ảnh: VietnamBiz

Làm chủ công nghệ để nâng tầm trải nghiệm đầu tư

Một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của Pinetree là năng lực làm chủ công nghệ, thể hiện qua việc tự xây dựng hệ thống lõi (core) chứng khoán theo chuẩn Hàn Quốc ngay từ khi thành lập.

Việc sở hữu và làm chủ hệ thống core giúp Pinetree chủ động tối ưu tốc độ, độ mượt mà và tính ổn định trong giao dịch, đồng thời liên tục nâng cấp các nền tảng AlphaTrading và WebTrading mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.

Đây cũng là nền tảng để Công ty phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu, khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của từng phân khúc khách hàng.

Tối ưu chi phí để mở rộng cơ hội đầu tư

Tự chủ hệ thống core cùng mô hình hoạt động "Không chi nhánh - Không môi giới - Chỉ có nền tảng số" giúp Pinetree tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Pinetree chuyển những lợi ích này trực tiếp đến cho khách hàng thông qua chính sách miễn phí giao dịch trọn đời từ năm 2019 đến nay, liên tục có những gói vay margin cạnh tranh với lãi suất chỉ từ 0%…

Nhờ đó, nhà đầu tư tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch, có thêm nguồn lực tài chính để tái đầu tư và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Đại diện Chứng khoán Pinetree nhận cúp và chứng nhận đánh giá Chính sách chi phí giao dịch tối ưu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ đánh giá 2026. Ảnh: VietnamBiz.

Vì thế, việc tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục của bảng xếp hạng năm 2026 là sự ghi nhận cho những dấu ấn và giá trị khác biệt mà Pinetree mang đến cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán số.