Nvidia giữ cam kết cung cấp 260.000 GPU cho Hàn Quốc bất chấp CEO từ chức

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin - truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung Hoon cho biết, tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đã tái khẳng định cam kết cung cấp khoảng 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến cho Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án hợp tác với doanh nghiệp nước này theo kế hoạch đã công bố, bất chấp việc Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang từ chức.

Sáng 13/11, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin - truyền thông Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp với đại diện Nvidia để rà soát các vấn đề còn tồn đọng và đánh giá tiến độ hợp tác. Tại cuộc họp, Nvidia xác nhận rằng kế hoạch cung cấp 260.000 GPU tiên tiến cho Hàn Quốc và các chương trình hợp tác với doanh nghiệp nước này sẽ tiếp tục được thực hiện như cam kết trước đó.

Trước đó, tháng 10/2026, Nvidia công bố kế hoạch cung cấp GPU phục vụ xây dựng các trung tâm điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn tại Hàn Quốc. Theo thỏa thuận hợp tác được công bố, Chính phủ Hàn Quốc cùng các tập đoàn lớn như Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor và Naver Cloud sẽ xây dựng các trung tâm điện toán AI riêng, sử dụng dòng GPU Blackwell tiên tiến của Nvidia. Tổng số GPU dự kiến cung cấp cho Hàn Quốc lên tới khoảng 260.000 chiếc, trong đó khu vực công và các doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia triển khai.

Bộ trưởng Bae Kyung Hoon cũng cho biết kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đảm bảo 50.000 GPU phục vụ phát triển AI vẫn đang được triển khai đúng tiến độ. Trong tổng số khoảng 35.000 GPU mà Chính phủ trực tiếp mua sắm (quy đổi theo năng lực tính toán của dòng Nvidia B200), nước này đã nhận được khoảng 21.000 chiếc. Số còn lại, khoảng 14.000 chiếc, dự kiến được bàn giao vào đầu năm 2027. Ngoài ra, khoảng 15.000 GPU khác đang được thu xếp thông qua Trung tâm Điện toán AI quốc gia.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung GPU, hai bên thống nhất tiếp tục các chương trình hợp tác công nghệ và công nghiệp đang triển khai, gồm kết nối chip AI do Hàn Quốc sản xuất với nền tảng của Nvidia thông qua công nghệ liên kết tốc độ cao NVLink; xây dựng hạ tầng điện toán AI; nghiên cứu chung về AI vật lý, đào tạo nhân lực và thúc đẩy tổ chức hội nghị công nghệ dành cho nhà phát triển GTC của Nvidia tại Hàn Quốc.

Việc Nvidia tái khẳng định cam kết được đưa ra sau thông tin ông Jensen Huang từ chức CEO của Nvidia ngày 12/11, làm dấy lên những quan ngại về khả năng ảnh hưởng đến các thỏa thuận cung cấp GPU và chương trình hợp tác AI với Hàn Quốc. Ông Huang được xem là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nvidia với các tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bae Kyung Hoon khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước, đồng thời theo dõi sát tình hình cung ứng GPU trên cả thị trường công và tư nhân. Số GPU nhận được sẽ được phân bổ phục vụ nghiên cứu, phát triển AI tại doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các dự án trọng điểm của Chính phủ, trong đó có phát triển mô hình AI nền tảng độc lập và chương trình phổ cập AI.